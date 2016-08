Bastian Schweinsteiger spilte sin siste kamp for Tyskland.

Hjemmepublikummet i Mönchengladbach måtte riktignok vente 55 minutter på den første tyske scoringen onsdag. Den kom da den ferske OL-sølvvinneren Max Meyer omsider overlistet Finlands keeper Lukáš Hrádecký.

13 minutter før slutt punkterte Arsenal-stjernen Mesut Özil kampen etter forarbeid av Mario Götze. Sistnevnte fikk også notert den målgivende pasningen til Meyers ledermål.

Reuters

Onsdagens kamp markerte for øvrig Bastian Schweinsteigers farvel til det tyske landslaget. Det ble en følelsesladet affære for Manchester United-spilleren. Schweinsteiger tok til tårene etter å ha blitt hyllet med stående applaus av publikum.

– Jeg trodde ikke det kom til å skje, sa Schweinsteiger – og refererte til tårene.

– Tusen takk for at dere kom. Det betyr mye for meg. Det har vært en stor ære å spille for Tyskland, og jeg vi bare si «takk for alt», tilføyde den mangeårige landslagskapteinen.

Søndag innleder Tyskland VM-kvalifiseringen mot Norge på Ullevaal. Der er mannskapet til Joachim Löw skyhøye favoritter. (©NTB)

