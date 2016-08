Stefan Strandberg skjønner godt at supporterne er skuffet etter tapet for Hviterussland.

ULLEVAAL STADION: Det norske laget ble møtt med piping da dommeren blåste av kampen etter 0-1 for Hviterussland. Det var ikke hva fansen håpte på i generalprøven før verdensmester Tyskland kommer på besøk søndag.

Spillerne hadde heller ingen problemer med å innrømme at det de leverte ikke holdt mål.

- Vi skal selvfølgelig rekke opp hånden og være de første til å erkjenne at prestasjonen ikke var god nok. Folk må ikke tro at vi er dumme, vi kan fotball vi og, kanskje bedre enn de fleste. Vi setter selvfølgelig pris på de som kom og så på oss, også rekker vi opp hånden og sier «sorry, i dag var ikke bra nok». Det var en treningskamp, og det er en mye viktigere kamp på søndag, sier midtstopper Stefan Strandberg.

Han tok turen bort til skuffete supportere etter tapet og beklagde for tapet.

- Det var Even (Hovland), Ørjan (Håskjold Nyland) og meg av de jeg kommer på i farten, sier sørlendingen, som tror kampen var kjedelig å se på.

Midtstopperen forsikrer om at han og lagkameratene nå kommer til å gå gjennom det som ble prestert for å sørge for at man lærer mest mulig før møtet med tyskerne.

- Vi gjennomanalyserer alt vi gjør, som enkeltspillere og som lag. Folk må ikke tro at vi går hjem nå og er ferdige. Vi ser på det vi har gjort bra i dag, det er noen få ting, og så er det mye vi må gjøre bedre, sier han.

King: - Ikke akseptabelt

Ole Selnæs har ingen problemer med å forstå at mange var misfornøyde med det de fikk se.

- Jeg skjønner godt at de forventet en bedre prestasjon, for det var veldig dårlig. Men til de som er skuffet så kan jeg si at jeg tror ikke de er mer skuffet enn det vi er selv. Samtidig så er dette allerede ristet av oss, for vi vet hva som betyr noe, og det er søndag, sier han.

Flere har tatt til orde for at treningskampen mot Hviterussland ikke var verdt å spille, at det ville vært mye bedre med en vanlig treningsøkt.

Det synspunktet deler ikke Joshua King.

- Det er mye bedre å spille, men måten vi utførte det på er ikke akseptabel, sier angriperen.

Bournemouth-spissen tror at en del på det norske laget hadde kampen søndag i bakhodet.

- Jeg kan bare snakke for meg selv. Jeg visste at jeg bare skulle spille 45 minutter. Jeg har tre gode Premier League-kamper med meg og føler meg pigg. Selv om vi spilte mot Hviterussland i dag hadde jeg Tyskland i bakhodet. Jeg gleder meg veldig til den kampen, men vet at det blir mye tøffere enn i dag, sier King.

