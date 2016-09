Norges A-landslag fikk bank av Tyskland på Ullevaal. Det gikk enda verre med vår fotballfremtid - U21-landslaget - borte mot England.

ENGLAND-NORGE 6-1

Det handlet om å kvalifisere seg for neste sommers U21-EM i Polen.

Men veien dit blir lang etter at Martin Ødegaard og U21-landslaget fikk en leksjon i effektiv fotball på fremmed gress.

Etter en lysende start, der lekne Norge var gode og periodevis kjørte over England, var det helt slutt for Norges fotballfremtid.

– Det er klart det gjør vondt. Vi fikk en leksjon i effektivitet. De har spillere av veldig høy kvalitet i det engelske laget, sa trener Leif Gunnar Smerud til fotball.no.

England var sterkere, klokere og mer effektive da de kjørte over norske gutter som måtte reise hjem med 6-1-tap i sekken.

Slik ble en blytung norsk landslagsuke avsluttet, der Norges A-landslag tapte hjemme for Hviterussland og Tyskland.

Åpnet meget bra

Norges U21-landslag så meget gode ut de første 20 minuttene på Colchester Community Stadium, en time nordøst for London.

Fotrappe, pasningssikre og fikse Norge festet et grep om kampen fra start. Vertskapet fikk knapt låne ballen i åpningsminuttene. Anført av Martin Ødegaard var Norge gode, periodevis meget gode. De var sikre med ballen og hadde høy selvtillit i spillet.

Så lenge Norge var fremoverrettet var Norge gode. Både Mohamed Elyounoussi og Iver Fossum hadde store muligheter for scoring, men keeper Angus Gunn reddet mesterlig begge gangene.

Så begynte Norge å trille ball. Hit og dit, på kryss og tvers, til slutt gikk det galt. En feilpasning fra Elyounoussi endte hos Marcus Rashford. Manchester United-spissen løp fra en utrusende Sander Berge i Norges midtforsvar og plasserte ballen i mål etter en halvtimes spill. På tribunen satt EnglandsA-landslagssjef Sam Allardyce og klappet fornøyd sammen med sin assistent Sammy Lee.

Ble straffet igjen

Norge var best spillemessig til da. Men England var effektive, kloke og nådeløse.

Et ballsikkert, men litt veikt og svakt taktisk norsk lag, ble straffet knallhardt ytterligere en gang til før pause. Et frispark fra James Ward-Prowse ble slått mot bakre stolpe. Der var to-tre engelskmenn totalt umarkert. Chelsea-spilleren Nathaniel Chaloba plasserte ballen i nettaket.

For Norge handlet denne kampen om å komme seg til enste sommers EM-sluttspill for U21-landslag i Polen. Med seier ville Norge toppe EM-kvalfiseringsgruppe 9, og dermed være blant gruppelederne med direkteplass til Polen-EM.

De fire beste gruppetoerne spiller playoff. Men engelsk seier ville gjøre Norges vei til EM meget komplisert.

Sjanseløs etter hvilen

Norge måtte slå tilbake i den andre omgangen. Og som i den første omgangen hadde Norge ballen mye i åpningsminuttene. Men England var farlige på kontringer, og en god redning fra keeper Rossbach hindret Rashford fra å øke til 3-0 ti minutter etter pause.

Da ville kampen definitivt være kjørt for Norge.

Det var den etter 64 minutter. Ruben Loftus-Cheek fikk tilbake ballen etter å ha spilt vegg med Nathan Redmond. Loftus-Cheek plasserte ballen i mål via stolpen.

Slitne norske spillere var helt ute av det, det var klasseforskjell mellom lagene, og midtveis i omgangen økte Rashford til 4-0 med et praktmål. Avslutningen fra 10-12 meter gikk via Sander Berge og i en bue over keeper Rossbach før den dalte ned i krysset.

Norge reduserte ved innbytter Ghayas Zahid. Det var et trøstemål i ordets rette forstand.

For få minutter etter økte England til 5-1 etter et velplassert straffespark fra Marcus Rashford. Det var 18-åringens aller første U21-landskamp og han scoret like godt tre mål.

Rashford hadde med det scoret i debuten for både A- og U21-landslag for England, samt i debuten for Manchester United i Premier League, Europa League og U21.

Unggutten ble tatt av banen ti minutter før slutt, men England ga seg ikke. 6-1 kom etter et hjørnespark og nok en gang meget svakt norsk forsvarsspill. Lewis Baker dyttet ballen i mål og dermed var ydmykelsen komplett.

Danmarks U21-landslag EM-klar

Norges U21-landslag mislyktes i sin skjebnekamp mot England, men Danmarks unggutter gjorde jobben og sikret plass i sluttspillet med 3-1-seier over Romania.

Romania var det eneste lag som kunne ta gruppeseieren fra danskene, men gjestene fikk tøff medfart i første omgang i Aalborg. En sprudlende Pione Sisto ga Danmark ledelsen etter ti minutter, før Marcus Ingvartsen økte to ganger med kort mellomrom i slutten av omgangen.

Romania fikk et trøstemål i annen omgang, uten at det gjorde kampen spennende.