Hviterussland ble for sterke i generalprøven før Tyskland-kampen.

Norge-Hviterussland 0-1

ULLEVAAL STADION: Det sies at en dårlig generalprøve gir en god premiere.

Det er lov å håpe, for om målet for det norske landslaget var å underholde de 7180 som kom til Ullevaal, kan man trygt si at de mislyktes fullstendig.

Det er jo mot Tyskland til søndag det gjelder, men med defensive feil og nesten ingen målsjanser fremover på banen er det mye som må rettes før møte med et av de beste landslagene som er i verden.

Publikum buet da dommeren blåste av kampen.

- Dette var pinlig svakt. Det må vi være ærlige å si. Vi må opp flere hakk mot Tyskland, sier midtbanespiller Stefan Johansen til MAX.

Høgmo: - Lite å skrive hjem om

Landslagssjef Per-Mathias Høgmo anerkjente også at prestasjonen var under pari, og brukte formuleringen «det var lite å skrive hjem om».

- Dette var en treningskamp. Det var viktig å få gjennomkjøringen, la Høgmo til.

Nå skal man ikke lenger bak i historien enn hjemmemøtet med Finland i slutten av mars for å finne en like kjedelig fotballomgang som den første onsdag kveld, men den gang satt man og var overbevist om at det ville gå lang tid før man så et norsk landslag servere en like tynn suppe.

Den gang ei, det skulle altså bare gå fem måneder før de røde, hvite og blå spilte 55 minutter før de skapte en målsjanse. Nå var ikke hviterusserne all verdens de heller, men de skapte altså nok til å vinne kampen.

Nesten ingen sjanser

Første gang Norge var i nærheten av scoring var det altså spilt nesten en time. Høyreback Jonas Svensson ble spilt fri ute til høyre, dro seg fint forbi første hinder og fant Jo Inge Berget foran mål. Skuddet fra mannen med det store skjegget var godt, men keeper Andrei Harbunou reddet like bra.

De få som var møtt opp på nasjonalarenaen fikk tent et ørlite håp, men det ble raskt slått ned av hviterusserne. For minuttet senere hadde det norske forsvaret falt i tung søvn. Even Hovland var metervis unna innbytter Siarhei Krivets, som enkelt kunne lobbe ballen over Ørjan Håskjold Nyland og i mål via bortre stolpe.

Holder ikke mot Tyskland

Det har vært mye fokus på det norske forsvarsproblemet før denne kampen. Med Vegard Forren ute var det Even Hovland og Stefan Strandberg som dannet den norske duoen i midten bak. Begge skal spille på annet nivå i Tyskland denne sesongen, problemet til begge to er at de knapt har fått spilletid det siste halvåret.

Strandberg virket også kamprusten da han forærte hviterusserne deres fjerde målsjanse i kampen ikke lenge etter målet. Han ble tvunget til å klarere etter ikke å ha funnet noen lagkamerater å spille til, problemet var at han slo den rett til en motstander.

I vårkampene mot Portugal, Belgia og Island var det nettopp personlige feil bakover på banen som skapte de fleste av de åtte målene Norge slapp inn. Høgmo har i starten av denne samlingen snakket om viktigheten å unngå slike tabber. Verdensmester Tyskland har flust med spillere som vil straffe slike feil knallhardt.

Eventyrlig dobbeltsjanse

Nå er det allerede måneder siden søndagens VM-kvalifiseringskamp mot Tyskland ble utsolgt. Rammen rundt den kampen vil naturligvis bli en helt annen, og kanskje vil også de norske spillerne opptre med en annen intensitet og kvalitet når det står om å få den perfekte start på ferden mot Russland-VM.

Det er iallfall hevet over enhver form for tvil at det som ble prestert mot Hviterussland ikke vil være nok til å ta Norge til det første mesterskapet siden 2000-EM.

Alexander Sørloth fikk en eventyrlig dobbeltmulighet til å utligne til 1-1. Etter 76 minutter headet han et godt Stefan Johansen-frispark rett på keeper fra fem meter. Så satte han på nesten utrolig vis returen via keeper og ut til hjørnespark fra enda kortere hold.

Mål ble det ikke. Det tyske landslaget blir neppe skremt når de analyserer denne kampen de neste dagene.

