Men bare én av de uttatte spillerne fant nettmaskene.

13 av 22 uttatte spillere var på banen 90 minutter i helgens seriekamper i europeisk fotball. Ytterligere tre spillere var uaktuelle for spill på grunn av nettopp gjennomført eller nært forestående klubbskifte, som også forteller om attraktivitet.

Mange spillere tar også med seg gode opplevelser inn i samlingen, der det blir to treninger før Hviterussland er testmotstander onsdag, og ytterligere to før verdensmester Tyskland kommer til Ullevaal for å kjempe om VM-kvalifiseringspoeng søndag. Av de 15 spillerne som var på banen i helgen, kunne sju juble for seier. Bare fire ble poengløse.

LES OGSÅ King så ut til å bli matchvinner. På overtid brast seiershåpet

Skader er Høgmos hodepine. Av de opprinnelige 24 uttatte har Valon Berisha angret seg og valgt Kosovo som sitt landslag, mens troppen mistet litt X-faktor da Pål André Helland meldte skadeforfall. I tillegg var Håvard Nordtveit og Alexander Søderlund uaktuelle for spill i helgen på grunn av skade, mens Vegard Forren måtte tidlig ut i Moldes seier mot Strømsgodset.

LES OGSÅ Nordmann ble matchvinner i ligacupen

Hodebry

Manglende giftighet foran mål har i hele Høgmos tid som landslagssjef vært en norsk akilleshæl. Bare en av de landslagsuttatte scoret i helgen. Joshua King ga Bournemouth ledelsen mot Crystal Palace i engelsk eliteserie, men seieren glapp med et utligningsmål rett før slutt.

LES OGSÅ King så ut til å bli matchvinner. På overtid brast seiershåpet

King er mer eller mindre gitt som norsk spiss, men midtstopperplassene kan gi Høgmo noe å tenke på. Forren måtte som nevnt ut med skade, mens Even Hovland fikk sin første kamp for Nürnberg denne sesongen og opplevde 1-6-tap for serieleder Eintracht Braunschweig (med Gustav Valsvik som midtstopper). Håvard Nordtveit var ute med skade da West Ham tapte for Manchester City.

LES OGSÅ Strandberg blir lagkamerat med Fossum i Tyskland

Stefan Johansen, Stefan Strandberg og Markus Henriksen er de tre som ikke var aktuelle for spill i helgen. Johansen har forlatt Celtic til fordel for Fulham, Strandberg bytter ut Krasnodar med Hannover, mens Henriksen trolig havner i Hull i stedet for Anderlecht etter suksessrike år i AZ Alkmaar.

De eneste av Høgmos utvalgte som var i kamptroppen uten å slippe til var Martin Linnes (da Galatasaray slo Akhisarspor 3-1) og Martin Samuelsen (da Blackburn tapte 0-1 for Fulham).

Status

Spilletid for de uttatte i helgen:

Sten Grytebust (OB) 90 minutter i 0-1-tap for Horsens.

Rune A. Jarstein (Hertha Berlin) 90 minutter i 2-1-seier over Freiburg.

Ørjan H. Nyland (Ingolstadt) 90 minutter i 1-1-kamp mot Hamburg.

Haitam Aleesami (Palermo) 90 minutter i 1-1-kamp mot Inter.

Jo Inge Berget (Malmö) 90 minutter i 1-0-seier over Sundsvall.

Veton Berisha (Greuther Fürth) 90 minutter i 3-2-seier over Greuther Fürth.

Adama Diomandé (Hull) 90 minutter i 0-1-tap mot Manchester United.

Vegard Forren (Molde) 21 minutter i 2-0-seier over Strømsgodset.

Markus Henriksen (AZ Alkmaar) ikke med pga. overgangsforhandlinger.

Even Hovland (Nürnberg) 90 minutter i 1-6-tap mot Eintracht Braunschweig.

Stefan Johansen (Fulham) ikke klar etter overgang fra Celtic.

Joshua King (Bournemouth) 90 minutter og scoring i 1-1-kamp mot Crystal Palace.

Martin Linnes (Galatasaray) ubenyttet reserve mot Akhisarspor (3-1).

Håvard Nordtveit (West Ham) ute med skade mot Manchester City.

Martin Samuelsen (Blackburn) ubenyttet reserve mot Fulham (0-1).

Ole Selnæs (Saint-Étienne) 90 minutter i 0-0-kamp mot Toulouse.

Per Ciljan Skjelbred (Hertha Berlin) 90 minutter i 2-1-seier over Freiburg.

Jørgen Skjelvik (Rosenborg) 90 minutter i 3-1-seier over Tromsø.

Stefan Strandberg (Hannover) ikke klar etter overgang fra Krasnodar.

Jonas Svensson (Rosenborg) 29 minutter som innbytter i 3-1-seier over Tromsø.

Alexander Søderlund (Saint-Étienne) ute med skade mot Toulouse.

Alexander Tettey (Norwich) 90 minutter i 0-3-tap for Birmingham. (