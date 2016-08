- Det var helt krise, sier Stefan Strandberg.

Den tidligere Rosenborg-stopperen Stefan Strandberg (26) ble i forrige uke klar for tyske Hannover, på lån fra den russiske klubben Krasnodar.

Da fotballandslaget møttes pressen mandag ettermiddag, avslørte Stefan Strandberg de spesielle omstendighetene bak det overraskende klubbskiftet.

- Jeg hadde en veldig god start i Krasnodar i fjor, men på høsten fikk jeg vite at broren min hadde fått kreft. Da dro jeg hjem med en gang. Men det er en annen kultur i Russland, og det ble ikke så godt mottatt at jeg dro hjem. Etter det har det vært litt opp og ned. Det har vært tungt å sitte alene i Russland når man har en bror som kjemper for livet hjemme. Derfor er det godt å komme nærmere hjem, slik at jeg kan besøke ham oftere, sier Strandberg til Nettavisen.

Slo hull i veggen

Strandberg forteller videre at den triste nyheten kom fullstendig uventet. Midtstopperen skjønte at noe var alvorlig galt da broren (ikke den som nå har kreft) ringte, og fortalte at han skulle fortelle ham noe, men at fotballspilleren måtte sette seg ned i et rom alene først.

- Da jeg kom tilbake på hotellrommet fikk jeg vite at det verste av det verste hadde skjedd, sier Strandberg.

- Det svartnet bare helt, jeg slo hull i veggen og det var helt krise, legger han til.

26-åringen fra Lyngdal forteller videre at «verden ramlet sammen» for ham etter kreftbeskjeden. Storebroren til Strandberg ble diagnostisert med leukemi i fjor høst, og er fortsatt under behandling.

- Han ser «freshere» ut

Strandberg har frem til nå ikke snakket om brorens sykdom offentlig. Før mandagens pressemøte ga imidlertid broren landslagsspilleren lov til å snakke om det.

Broren er også på bedringens vei, forteller han.

- Jeg fikk se ham litt i går, og litt i dag, og jeg synes han ser mye «freshere» ut enn han har gjort på lenge. Det hjelper, og det er nå man skjønner hva som er viktig her i livet, sier Strandberg.

Midtstopperen er med i den norske landslagstroppen som skal møte Hviterussland på onsdag og Tyskland på søndag.

