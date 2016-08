Ørjan Håskjold Nyland mener det er naturlig at han er førstekeeper på landslaget.

Ørjan Håskjold Nyland sier han ikke har tenkt på noe annet scenario enn at han skal være mannen mellom stengene for Norge.

- Jeg har alltid tenkt at med mine prestasjoner som førstevalg (i Ingolstadt) at jeg kom til å stå. Jeg regner med å gjøre det fremover, sa Nyland om landslagsplassen etter 0-1-tapet for Hviterussland onsdag.

- Jeg så på treningen på tirsdag at jeg skulle stå. Jeg har ikke tenkt noe annet. Jeg fikk beskjed om at den som sto mot Hviterussland, skal stå på søndag.

Da venter regjerende verdensmester Tyskland i den første VM-kvalifiseringskampen.

- Jarstein bør stå

Både Nyland og Rune Almenning Jarstein har blitt fast inventar i Bundesligaen for henholdsvis Ingolstadt og Hertha Berlin. Det gjør at kampen om å bli fast landslagskeeper har blitt ekstra hard.

Skeid-trener og NRK-ekspert Tom Nordlie gikk onsdag til orde for at Jarstein bør stå mot Tyskland.

- Nå mener jeg Rune Almenning Jarstein bør stå mot Tyskland. Han har større rekkevidde, sa Nordlie til VG.

Nyland har startet fire av Norges seks landskamper i år. Jarstein har startet to av dem. Nyland mener begge har fått like god mulighet til å bli førstevalg.

- Jeg forstår at han er skuffet, men han fikk muligheter i vår. Han har stått to landskamper, han også, sa 25-åringen.

Avviser dårlig stemning

- Jeg er klar, men det er ikke vits å stå her å si noe, sa Jarstein etter kampen på spørsmål om han mener han burde stått mot Hviterussland.

- Jeg tjener ikke noe på det, la han til.

Til tross for den harde kampen mot keeperplassen, fastslår Nyland at de to kollegene har et godt samarbeid.

- Det er ikke noe vondt mellom oss. Vi kan samarbeide på trening og rose hverandre, det er ikke noe problem, sa Nyland.

- Det er helt fint. Vi jobber bra på trening og «pusher» hverandre, fastslo Jarstein.

