Å være til stede på datterens fødsel er det største Stefan Johansen har opplevd. Nå starter den nybakte faren et nytt liv som proff i England.

SANDVIKA/ULLEVAAL STADION: Han forlot Celtic etter 2,5 sesonger i Skottland. Johansen tar landsmann og eksmanager Ronny Deila i forsvar.

Fersk som pappa, fersk som Fulham-proff. Det er mye nytt som skjer i livet til Stefan Johansen om dagen, og Norges midtbaneterrier ser ut til å nyte forandringene i tilværelsen.

Etter to et halvt år i Glasgow har han byttet ut den skotske storbyen med verdensmetropolen London. En løsning som fristet både sportslig og privat. I sommer kom det en ny, liten sjef i huset, og selv om Johansen begynner å bli en merittert fotballspiller, er det ingenting som kan måle seg med opplevelsen av å bli far.

- Totalpakken med familiesituasjonen og en klubb som satser passet meg veldig bra, det var utrolig greit, sier Johansen før kveldens kamp mot Hviterussland, og søndagens viktige VM-kvalifiseringsstart mot Tyskland.

Kona Pernille er ifølge Johansen veldig glad for at det nå er London som gjelder, og «guttene her har sagt at det ikke er så verst», sier han om beskjedene fra de på landslaget som kjenner den britiske hovedstaden godt. Datteren er naturligvis blitt det viktigste i livet.

Johansen tror tilværelsen som far også vil hjelpe ham til å koble ut fotballen og få et annet perspektiv på livet og karrièren.

Godt forhold til Rodgers

Kontrakten med Celtic gikk i utgangspunktet ut neste sommer. Brendan Rodgers tok over som manager etter norske Ronny Deila før denne sesongen, og den tidligere Liverpool-sjefen klarte å lede skottene til Champions League i første forsøk, noe Deila og Johansen aldri fikk til i Celtic.

Kritiske røster har ment at jobben ble for stor for Deila, som hadde seriegull i Strømsgodset på CV-en da han dro til Glasgow.

REUTERS

- Mange svartmaler det Ronny gjorde i Celtic, han vant ligaen to ganger og cupen en gang. Men han kom ikke til Champions League og ble målt etter det. Begge er utrolig dyktige trenere som kommer til å lykkes i fremtiden, sier Johansen om Deila og Rodgers.

Han fikk ikke mye spilletid av den nye manageren i sommer, men sier de hadde flere gode møter sammen. Rodgers ga uttrykk for at han gjerne ville ha nordmannen med seg videre, men klubb og spiller ble aldri enige om kontraktsforlengelse.

- Da er det helt fair at han satser på spillere som kommer til å være der videre. Det er ikke noe ondt blod mellom meg og han eller klubben. Jeg kommer til å være Celtic-fan resten av livet, sier Johansen. Supporterne fra de to store Glasgow-klubbene er kjent for å følge laget sitt med en enorm lidenskap, så selv om han nå drar til England skal det mye til å oppleve lik atmosfære som i gamleklubben.

Knalltøff liga

Nå er det spill på nest øverste nivå i England som gjelder. Fulham rykket ned fra Premier League våren 2014, og kjemper nå for å komme tilbake til det gjeveste selskapet. Samtidig er Championship kjent for tøff og intens fotball.

- Det blir nok knalltøft og man må ofre for å få de poengene man skal ha. Samtidig føler jeg at jeg er klar for det, jeg har vært tre år i Skottland og fått et innblikk i hvordan det kan være i noen kamper. Så jeg tror ikke det blir noe problem, sier Johansen.

Til tross for at Deila og Johansen har forlatt Celtic, er det fortsatt en nordmann igjen i klubben. Kristoffer Ajer kom fra Start i sommer. Foreløpig er det blitt sparsommelig med spilletid på 18-åringen.

- Han har ikke fått spilt så mye, men har gjort det bra de kampene han har spilt. Han er ung, og må bare være tålmodig. Det har jeg sagt til han, og jeg har fortsatt god kontakt med han. Han må bare smøre seg med tålmodighet, så kommer han til å få sjansen, sier han om sin tidligere lagkamerat.

Hevder Fulham bød 100 mill. for Selnæs

Høgmos menn kan ikke få en bedre ramme: - Vi har vært utsolgt siden juni

Joshua King mener han kan bli en av Premier Leagues toppscorere i år