Mener å vite hva som må til for at målene skal slutte å renne inn.

SANDVIKA: Hovedutfordringen til Per-Mathias Høgmo i den forrige kvalifiseringen var at Norge scoret altfor få mål. Nå kan det se ut til at det er problemene i den andre enden av banen som vekker mest hodebry.

For i forsommerens tre treningskamper – også kjent som Høgmos eget «mini-EM» - slapp Norge inn åtte mål. Det lover ikke særlig godt før søndagens møte med verdensmester Tyskland.

Bedre blir det ikke av at hans mest betrodde midtstopper er ute med skade. Vegard Forren har meldt forfall, og også alternativet Håvard Nordtveit sliter med skade. Han er høyst tvilsom til onsdagens generalprøve mot Hviterussland.

Even Hovland og Stefan Strandberg har på sin side slitt med spilletiden i sine klubber. Thomas Rogne ble tirsdag hentet inn som ny midtstopper i troppen.

- Det er ingen tvil om at godt forsvarsspill er nøkkelen til suksess. Vi holdt nullen i seks kamper i EM-kvalifiseringen, og det blir særdeles viktig også nå, sier Høgmo om det faktum at målene rant inn i våres.

Den første kampen endte med tre baklengs mot portugiserne som senere på sommeren ble europamester. Høgmo peker på at han i den kampen spilte med et meget ungt lag om fem-seks debutanter.

- Mot Island hjemme var det et dødballmål og et straffespark som kunne vært unngått. Jeg var også godt fornøyd med den første omgangen mot Belgia, men så gikk laget litt opp i limingen i annen omgang, kanskje litt på grunn av at det var den tredje kampen på en uke, sier Høgmo om kampen hvor det nok en gang ble tre baklengsmål.

For få toppkamper

Landslagssjefen peker på at han hele tiden har prøvd å gi laget utfordringer de virkelig må strekke seg etter, som bortekamper mot lag som Frankrike, England, Belgia og Portugal.

Mange av baklengsmålene i kampene i vår kom etter personlige feil, noe han mener skyldes at de ikke er vant til å spille kamper på det nivået som kreves ofte nok.

Høgmo sier han har vært veldig tydelig overfor spillerne på hvor listen ligger.

- Mot de beste lagene blir du alltid utfordret i 90 minutter i alle spillets faser. Det er alltid utfordringen med unge lag, som ikke er vant til å spille 60-70 toppkamper i året, sier han.

- På et lag som Tyskland er spillerne vant til å ha konkurranser som den vi får søndag 60-70 ganger i løpet av en sesong. Vi begynner å få none spillere som får den erfaringen stadig mer, sier han

Høgmo mener fremtiden til landslaget er lys, men utfordringen er at laget må klare å gjennomføre 90 minutter uten å gjøre feil.

Det straffet seg i vår, og kommer garantert til å straffe seg mot tyskerne søndag.