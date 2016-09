Oppskriften for norsk fotball er å trene mer og bedre, mener han.

De ydmykende tapene for Hviterussland og Tyskland sist uke ble fulgt opp av U21-landslagets 1-6-kollaps mot England tirsdag.

Uten norske lag i europacupen på herresiden, et kvinnelandslag som aldri kom til OL, og med mange piler som peker nedover, er diskusjonen nå i gang om hva som gjøres feil i norsk fotball.

Ole Gunnar Solskjær, Kjetil Rekdal og Jan Åge Fjørtoft tar i Dagbladet og VG til orde for mindre kunstgress i norsk toppfotball. Rekdal sier også til TV 2 at han vil ha færre lag i eliteserien, og krav om flere unge spillere på nivå to.

Tom Nordlie mener debattene om antall lag i eliteserien og kunstgress vs. naturgress er interessante, men tror ikke det først og fremst er der forbedringen ligger.

- Vi må ha fokus på leder- og trenerutvikling. Mitt hovedmantra er «treneren på feltet». Trener- og vinnerkulturen må utvikles. Kravene til kvalitet og til de som skal lede bør være skyhøye, sier Nordlie.

Han mener Norge må se til Island og få flere skolerte trenere i barne- og ungdomsfotballen. Foreldrene som man er avhengig, må undervises. Norske klubber må dessuten prioritere midlene tøffere.

- Det må bli mer status å trene 16-åringene enn laget i 5. divisjon. Hvem betaler man trener for, de som skal holde magen inne i lavere divisjoner, eller de som skal bli gode om noen år? spør Skeid-treneren.

På spørsmål om norske spillere er sultne nok på å lære og gjøre den jobben som kreves, svarer Nordlie at «det nok spriker en del».

- De taktiske ferdighetene er blitt dårligere

Han er imidlertid klar på at det er for mye snillisme i barne- og ungdomsfotballen, og kommer med følgende utsagn:

- Vi skal ikke telle målene, og vi er bekymret for at de trener for mye. Hvem sier det? Det er foreldrene, for det blir for mye kjøring og henting. Så la dem sykle da!

- Det må trenes mer og bedre, og med bedre instruktører. Hva er farlig med om det blir litt mye? Du kan bli sliten, men sist jeg sjekket var ikke det dødelig. Det er mer dødelig å sitte stille.

- Vi må stille tøffere krav, vi må ikke kjæle for mye. Selvsagt skal vi være menneskelige og humoristiske, men det å stille krav er å synliggjøre og gi folk tillit, mener Nordlie, som dessuten mener det er mindre kultur for egentrening nå enn hva det var før.

Han er enig i at det i dag skapes for mange like spillere i norsk fotball, men at de tekniske ferdighetene er bedre nå enn de var under Drillo-tiden. Derimot skorter det på de taktiske ferdighetene individuelt og kollektivt. Den gang hadde også det norske landslaget mange kapteinemner og ledertyper.

- Hvem er Henning Berg eller Rune Bratseth i midtforsvaret i dag? Vi må lete etter spisskompetanse i forsvar og i angrep. I dag er det lettere å finne gode sentrale midtbanespillere enn en venstreback.

- Må først og fremst gå i oss selv

Jo Bergsvand, sportssjef i interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball innrømmer at årets europacupinnsats var trist.

Han mener norske klubber må finne ut om de kan kan trene mer og bedre. Han sier at det for mange spillere er igjen mye av dagen når de har vært på trening. Profesjonalitet må gjennomsyre alt man holder på med i hverdagen.

- Alle de steinene bør snus, sier han.

Som sportssjef i Norsk Toppfotball ledet han prosessen med å se på endringer i seriesystemet. Forslagene om å redusere antall lag på de to øverste nivåene ble raskt stemt ned etter store protester mot forslagene til det nederlandske konsulentselskapet Hypercube.

Bergsvand er selv usikker på om det å redusere antall lag i eliteserien vil gjøre noe med kvaliteten på norsk fotball.

- Det er først interessant at hver enkelt ser på «hvor mye tåler jeg?» Først på individnivå, så på lagnivå. Vi må se om vi kan bli bedre på taktiske, fysiske og mentale ferdigheter. Hvor lander vi da? Rosenborg har lagt på treningsdosene ganske mye. Kanskje når vi en terskel der etter hvert, da kan vi se på hvilke andre grep vi kan ta.

- Det er viktig at vi tar tak i det vi kan gjøre noe med. Vi kan gjøre noen strukturelle grep, men først må vi gjøre noe med oss selv, sier Bergsvand.

- Er norske spillere sultne nok?

- Det må være en del av evalueringen. Vi lever i det som stadig kåres til det beste landet å bo i. Samtidig, det er noen som driver med andre idretter her som er villige til å gjøre det som skal til for å bli best. Man trenger kanskje ikke legge ned så mye i fotballen her for å leve godt.

Blir norske spillere for rike i for ung alder?

Joachim Walltin er leder i spillernes interesseorganisasjon, NISO. Han mener spørsmålet om unge, norske fotballspillere blir for rike for tidlig - og at dette gjør noe med viljen til å legge ned jobben som kreves - er godt.

- De siste årene har lønningene i norsk fotball gått ned, men som samfunn har vi det veldig bra. Vi må ikke så veldig mye i noen sammenhenger. Samtidig har du alle muligheter, du kan bli alt mulig annet enn fotballspiller om du vil. Den råskapen som kreves kommer kanskje ikke gratis, mener han, og peker samtidig på spillere som Ada Hegerberg og Martin Ødegaard som eksempler på noen som har vært villige til å gjøre jobben.

Han hører også til blant dem som mener at man er for forsiktige med å dyrke frem de beste i barne- og ungdomsfotballen.

- Det skal være et tilbud til alle, men konkurranse er bare sunt, så lenge det er med de riktige premissene. Vi er for snille i Norge. Unger skjønner mer enn hva vi voksne tror. Det er vel først når de blir tenåringer at det er turneringsspill og man kårer vinnere. Ungene har jo skjønt det lenge før det hvem som er gode. Dessuten må du tåle å gå på noen nederlag i livet, mener Walltin.

Han er blant dem som i lang tid har ment at det ikke er klokt at stadig flere topplag i Norge spiller på et annet underlag enn hva de beste i resten av verden gjør.

- Vi har snakket med spillerne over en lang periode, og de sier at det er stor forskjell. Det er ikke enten eller, kunstgressbaner er kommet for å bli. Men jeg hører om unger som spiller på gress én gang i året på Norway Cup, og de synes det er tungt. Da blir det vrient.

- Vi kan ikke fjerne de siste gressbanene som er i Norge. Da får vi norske spillere som ikke har spilt på det underlaget resten av verden spiller på. Det er åpenbart at det gir dårligere forutsetninger.

