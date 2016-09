Norges landslagsspiss gir islam æren for oppturen på fotballbanen.

- Etter at jeg kom til islam, har det bare gått oppover, sier Premier League-spilleren Adama Diomande.

Han er hjemme i Norge for å bidra til poeng mot Tyskland i VM-kvalåpningen søndag. Holmlia-gutten håper å følge opp den gode sesongstarten i England.

- Religion betyr alt for meg. Etter at jeg kom til islam har det bare gått oppover, føler jeg. Det gjelder familien min, venner og fotballen. Jeg ber fem ganger om dagen, går i moskeen og bidrar ganske mye til veldedighet. Det er godt å gi ting tilbake til samfunnet, både i Syria og andre steder. Det har bare løsnet, sier en åpenhjertig Diomande til NTB.

- Du bidrar økonomisk?

- Ja, det gjør jeg. Det er ikke så mye å skryte av, men jeg bidrar til samfunnet. Jeg vil gi tilbake, sier samfunnsengasjerte Diomande videre.

Indre ro

NTB Scanpix

Etter en skadedominert debutsesong i engelsk fotball, smiler fotballhverdagen til den tidligere Strømsgodset- og Stabæk-spissen. Slik forklarer 26-åringen hvordan troen har gitt ham et bedre liv.

- Det gir meg en indre ro. Det er ikke slik at du ser meg ute på byen, drikkende på alkohol. I religionen min er det ikke lov. Derfor har jeg mye tid til familien og venner, uten at jeg er ute mange timer om natta og gjør ting man ikke vil lenger, sier Diomande.

- Alkohol er fy, fy?

- Ja, det er null.

- En kan vel kanskje si at alle toppidrettsutøvere bør holde seg unna alkohol?

- Selvfølgelig burde alle idrettsutøvere ha nulltoleranse for alkohol, men det er ikke alltid mulig. Det er forskjellige kulturer i hele verden. Det er ikke opp til meg å bestemme det, sier Diomande.

Lett valg

Hull-angriperen sier det var lett å velge islam.

- Jeg har vært interessert i det (islam) lenge. Det handlet om riktig tid å gå over. Jeg har også ganske mange venner og familie som tilhører islam. Det har ikke vært et vanskelig valg, for å si det sånn, forteller Premier League-spilleren.

- Hva kan du si om din tidligere tro?

- Jeg hadde ingen stor tro på noe annet tidligere, men jeg trodde på gud, sier den blide Oslo-gutten.

Han omtaler sin religiøse oppvåkning med en udefinerbar drivkraft.

- Du får en drivkraft når du får ro i kroppen din og alt går bra, du føler at alt går av seg selv automatisk. Det er litt vanskelig å forklare, men jeg føler alt går uten at jeg må tenke. Jeg bare går rundt og smiler over tilværelsen, sier den formsterke angriperen.

Diomande håper naturligvis at oppturen fortsetter søndag. Da er planen å score sitt A-landslagsmål for Norge.

- Jeg har ikke så mye erfaring fra internasjonal fotball. Jeg venter på muligheten og gleder meg til det første målet for Norge kommer, sprudler Diomande.

(©NTB)