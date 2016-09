Toni Kroos vet hva som blir viktigst for Martin Ødegaard i tiden fremover.

At Toni Kroos er en av verdens beste midtbanespillere er opplest og vedtatt. Mot Norge på Ullevaal viste Real Madrid-stjernen at han – bokstavelig talt – hører til i en helt annen liga enn sine kolleger på den norske midtbanen.

- Du ser Kroos ligger og styrer hele sjappa. Vi må være ydmyke og ta læring av dette, sa Stefan Johansen.

Kroos selv var, i likhet med sin trener, Joachim Löw, ikke overrasket over noe av det Norge hadde å by på.

- De prøvde å forsvare seg med 11 menn, men det var det vi forventet, sa han til NRK.

- Norge forsøkte det de kunne, men hadde mange balltap, sa han videre.

Sjekk spillerbørsen til Lars Tjærnås: - Han burde egentlig bare fått ett poeng

Hva med Ødegaard?

Kroos ble spurt av VG om sin norske lagkamerat i Madrid, Martin Ødegaard.

Den norske juvelen var ikke med i Per-Mathias Høgmos tropp til kampene mot Hviterussland og Tyskland. Kroos mener det ikke er grunn til panikk med tanke på Ødegaards utvikling, og sier nordmannen har god tid.

- Han er vel bare 17 år og trenger tid. Han må trene og selvsagt spille kamper. Det blir kanskje vanskelig i Madrid, så kanskje han må gjøre noe, sa Kroos.

Det virket lenge klart at Ødegaard skulle lånes ut til franske Rennes i overgangsvinduet som stengte onsdag, men et FIFA-reglement om utlån til et annet land av spillere under 18 år satte en stopper for det.

- Nå er ikke jeg agenten hans, hehe, men jeg vet at han er en god spiller og da jeg var 17 år var det viktigste å spille, ikke bare trene. Jeg håper han får muligheten til spille, sa Kroos, som er en av spillerne i den kongelige klubben i Madrid som Ødegaard trener med ukentlig.

NTB SCANPIX

Löw tror Norge er bedre borte enn hjemme

Tyskernes trener, Joachim Löw ser ikke for seg at det norske laget skal kunne utfordre hans «Mannschaft» i resten av denne kvalifiseringen. Han tror Tsjekkia blir største utfordring.

– Det er laget som ut fra spillermateriell og tradisjoner kanskje kan utfordre oss, sa Löw, som på direkte spørsmål innlemmet Norge i en trio av lag som kan kjempe om 2.-plassen.

– Jeg tenker at Tsjekkia, Nord-Irland og Norge vil prøve å kjempe om 2.-plassen bak Tyskland. Jeg tror ikke Norge viste sitt sanne ansikt i dag. Borte kan Norge kontre mer og vise frem sin defensive styrke. Det er et lag som kan være sterkere borte enn hjemme, sa han ifølge NTB.