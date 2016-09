Landslagsspillerne med krav til seg selv før oktoberkampene.

ULLEVAAL STADION: At Norge skulle stå igjen med poeng etter åpningskampen mot Tyskland var det vel kun de aller største optimistene som hadde håpet på.

At det skulle bli 0-3 var vel også etter forventningene, etter spill og sjanser kunne tapet blitt mye større.

I de neste kampene venter Aserbajdsjan (8.oktober) borte og San Marino hjemme (11. oktober), og de norske spillerne er klare på hva som kan forventes der: Seks poeng.

- Ja, det er to lag vi skal komme foran i gruppen, så da må vi begynne å vinne fotballkamper. Såpass offensive må vi tørre å være. Det blir nok Tsjekkia og Nord-Irland som kommer til å kjempe med oss om annenplassen, sier kapteinen for anledningen, Stefan Johansen.

Viktig å vinne begge kampene

Aserbajdsjan vant 1-0 borte mot den klare jumbokandidaten San Marino søndag kveld. Også Markus Henriksen vet hva som forventes i møtet med de to i oktober.

- Er det kun seks poeng som er godt nok?

- Ja, det vil jeg nesten tørre å si, i alle fall om vi skal henge godt med i kvaliken så er det viktig å vinne de to.

Joshua King, som var den eneste norske spilleren som var i nærheten av å score mot tyskerne, er enig med sine lagkamerater.

- Er det en hjemmekamp og en bortekamp? Ja, det bør være seks poeng, svarer King på sitt eget spørsmål.

Johansen merker ikke presset på Høgmo

Også Per-Mathias Høgmo har troen på at spillerne hans skal være i stand til å plukke poeng i tiden fremover.

- Vi er opptatt av å få et lag som kan være med å fighte helt inn, og nå kommer det kamper hvor det er mulig å ta poeng på rekke og rad. Dette var en tøff start, og den ble ekstra tøff som følge av skadene vi dro med oss inn i samlingen, sier Høgmo, som mener han måtte stille med et relativt nykomponert lag mot tyskerne.

Stefan Johansen mener det ikke er merkbart på landslagssjefen at presset rundt ham nå øker for hver kamp det norske laget spiller.

- Jeg merker ikke noe spesielt på Høgmo at han merker presset, det er mer omgivelsene som er sånn. Selvfølgelig blir det sånn når man taper fotballkamper, jeg kommer fra en hverdag i Celtic der det naturligvis blir misnøye når du taper. Innad er det viktig at vi er samlet, og det er vi også. Utad skal folk få lov til å ha sine meninger.

Høgmo selv ser ingen grunn til å angripe pressen for det som er av negative oppslag om landslaget.

- Jeg skulle ønske at treningskampen mot Hviterussland ikke hadde skapt så mye negativt som den gjorde, for det var en kamp vi la inn for å være best mulig forberedt. Men dette er fotball, og det handler om «entertainment». Deres jobb er å lage støy, enten det er av god karakter eller dårlig. Det må vi leve med, sa han på pressekonferansen, ifølge NTB.