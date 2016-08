Haitam Aleesami og Adama Diomandé ville bli noe stort. 20 år etter første møte er de i Serie A og Premier League.

SANDVIKA: Onsdag er det Hviterussland som oppvarming, søndag kommer verdensmester Tyskland til Ullevaal. Første etappe for Norges noe skakkjørte fotballflaggskip på den knallharde seilasen som forhåpentligvis ender i fotball-VM i Russland om to år.

Duoen som etter alle solemerker utgjør Norges venstreside har kjent hverandre siden de var gutter. De har begge denne sensommeren tatt steget til en av de største fotballigaene i verden.

- Jeg var vel fem-seks år gammel da jeg ble kjent med ham. Vi er som brødre, det er en veldig kul kombinasjon, sier Haitam Aleesami til Aftenposten om muligheten for en ren Holmlia-venstreside i denne VM-kvalifiseringen.

De gikk på samme barne- og ungdomsskole, og den ferske Palermo-proffen sier de «har spilt fotball med hverandre mer eller mindre i alle år». Det startet på grusbanen som senere fikk kunstgress i bydelen helt sør i Oslo. Nå er det den røde landslagsdrakten som gjelder.

- Vi snakket om det da vi var 12–13 år gamle, at det hadde vært kult å komme seg til eliteserien. Så drømte vi om utlandet, og jo eldre vi ble, jo mer følte vi at drømmen faktisk var mulig å oppnå, sier venstrebacken.

Blir ikke bedre

Diomande, som brassesparket i gang Premier League-sesongen med åpningsmålet i nyopprykkede Hulls overraskende seier over fjorårets ligamester, Leicester, er enig.

- Det blir jo ikke bedre, sier kraftangriperen om det å spille på landslaget sammen med en kamerat du har vokst opp med.

To minutter før overgangsvinduet stengte for ett år siden, ble papirarbeidet godkjent for overgangen fra Stabæk til Hull, som da spilte på nivå to i England. Han ble tidlig satt ut av en ubeleilig skade, som ødela store deler av debutsesongen i England.

Da laget vant opprykksfinalen på Wembley i vår og returnerte til Premier League, var han ikke blant dem som fikk spille. Men etter en sommer hvor kroppen har, som han sier selv, «vært fantastisk», har han fått spille alle de tre kampene som så langt har gitt seks poeng og et knepent tap for Manchester United.

Diomande gleder seg også stort over det kameraten Aleesami nå opplever på øverste nivå i Italia.

- Det er fantastisk det han har fått til. Jeg var jo med ham i Skeid og forsto at han hadde potensial. Han spilte ikke fast i en posisjon og byttet mye rundt, så ble han satt på venstrebacken i Fredrikstad og tok det med seg videre til Göteborg. Der var han en av de beste spillerne i Allsvenskan, og nå er han i Palermo. All kreditt til ham, han har jobbet steinhardt.

Lang, kronglete vei

Felles for dem begge to er at de har hatt en lang og kronglete vei til en av verdens største ligaer. Det var nok mange som tvilte underveis på at de store drømmene guttene på Holmlia hadde, en dag skulle bli virkelighet.

NTB scanpix

Diomande var innom alle de tre største klubbene i Oslo (Vålerenga, Lyn og Skeid), før han terminerte kontrakten med sistnevnte og dro til Ulsteinvik på Sunnmøre og spill for Hødd. Godt spill sendte ham til Strømsgodset og seriegull, før det ble et tungt opphold i hviterussiske Minsk.

- Det var ganske tøft, jeg hadde ikke familien og vennene mine der, og jeg kunne ikke språket. Jeg lærte imidlertid ganske mye og fikk god erfaring, sier angriperen, som vartet opp med 25 mål på 26 kamper da han før fjorårssesongen kom hjem til Norge og Stabæk. Storspillet under Bob Bradley ga ham sjansen i Hull.

Kaos i Hull

Heller ikke på østkysten i England er fotballtilværelsen uten motstand. Etter at han endelig var tilbake fra skademarerittet, sa manager Steve Bruce opp fordi klubben ikke hadde hentet én eneste spiller siden Diomande-handelen gikk i boks. Eiersituasjonen i klubben er uavklart, Assem Allam er alvorlig syk, og sønnen Eham vil gjerne selge.

Mike Phelan, Bruce-assistenten som tok over som sjef midlertidig, er fortsatt den som bestemmer på benken, men ingen vet om han fortsetter.

- På innsiden er det likevel ganske avslappende. Det er ikke opp til oss hvem de nye eierne blir, og vi er et godt sammensatt lag som har ganske god mentalitet i gruppen.

En livsfilosofi

Aleesami har heller ikke hatt en enkel fotballreise. Den har så langt budt på et nedrykk med Fredrikstad og to sesonger i norsk første divisjon. Han måtte til nabolandet og IFK Göteborg for å komme seg videre.

- Det har vært hardt arbeid over tid, og ingenting har skjedd over natten. Jeg har hatt troen på meg selv, og har nådd til Serie A. Nå handler det bare om å utvikle seg enda mer, å fortsette med samme oppskrift. Være villig til å lære, ta hånd om kroppen, trene godt og spise sunt, sier venstrebacken, som mener han har funnet en oppskrift som fungerer.

- Det er veldig viktig for andre å forstå, ting skjer ikke over natten. Du skal stille godt forberedt til hver eneste trening. Så er det også viktig å ha gode folk rundt seg som familie og venner, og ikke bare låse seg inne i et hus og sitte foran TV-en, sier Italia-proffen.

Han og fotballkompisen fra Holmlia håper neste opptur kommer foran et fullsatt Ullevaal søndag.