Nordtveit: - Det vil være en veldig fin bonus å få med seg.

Sandviken–Røa 0–0 (0–0)

Før sesongen satt Sandviken seg et mål om å bli blant de syv beste. Men nå ønsker hele laget å klatre på tabellen.

Fakta: Sandviken–Røa 0–0 (0–0) Varden Amfi Tilskuere: 158 Dommer: Marit Buhaug Folstad Gult kort: Karoline Isabell Bakke, Sandviken Ashley Thompson, Stine Hovland, June Hammersland, Åsne Takle Eide, Helene Lokøy Gloppen, Vilde H. Øyri, Camilla Ervik (Marte Bjelde Hjelmhaug fra 63.), Kristina Grøndal (Sofie Skjelstad Jensen fra 49.), Marije Brummel, Stine Andreassen (Marina Heggernes Jensen fra 82.), Karoline Isabell Bakke

- Vi hadde som utgangspunkt å klare topp syv, men nå ønsker vi å nå topp seks. Grunnen til det er at de seks beste lagene får en ekstra tur til La Manga dekket. Det hadde vært en veldig fin gulrot for laget vårt som ikke akkurat er bortskjemt med å reise på treningsleirer i hytt og pine, sier trener Øyvind Nordtveit

Derfor var det ikke optimalt for Nordtveit sine damer kun å klare uavgjort hjemme mot Røa lørdag. For laget som for øyeblikket ligger på den viktige sjetteplassen er Røa.

- Sånn sett burde vi tatt tre poeng her i dag, ja. Men vi tenker at det er et naturlig mål å klare den sjetteplassen. Samtidig er spillerne veldig giret. Det vil bli en veldig fin bonus å få med seg, sier treneren.

Sandviken nærmest seier

Det ble en krig mellom lagene på Varden, Sandvikens "nye" hjemmebane.

- Det ble en litt rotete krigekamp. Vi forsvarte oss, men skulle gjerne klart å skape litt mer spill offensivt, så ærlige må vi være, sier Nordtveit

Begge lag prøvde seg, men det var Sandviken som var nærmest scoring. Men ingen av lagene klarte å avgjøre det og måtte dele poengene mellom seg.

- 0-0 mot Røa er et bra resultat ettersom Røa har vært gode i det siste, men vi var strengt tatt nærmere seiere enn det de var, med tanke på antallet sjanser. Det var en jevnspilt kamp, men de største sjansene hadde vi, sier treneren etter kampen.

Ny hjemmebane

I sommer har Stemmemyren – Sandvikens hjemmebane – blitt stengt for ombygging. Det har sendt Sandviken til Fyllingsdalen. Lørdagens kamp ble lagets første kamp på sine nye midlertidige hjemmebane.

- Varden er fin den, et flott anlegg. Vi er glad i Stemmemyren, vi skal ikke si noe annet. Men det gikk helt fint, og vi følte det som om vi var på hjemmebane, forteller treneren.

De har lagt treningene sine til Varden og har begynt å få en god følelse for banen, men de har i tankene at de ikke skal bli der for alltid.

- Så lenge vi vet at vi skal tilbake til Stemmemyren, så er det ikke noe problem, sier Nordtveit.