Alexander Søderlund er imponert over lagkameraten.

SAINT ÉTIENNE-TOULOUSE 0-0

Åtte måneder etter overgangen fra Rosenborg begynner Ole Selnæs virkelig å bli varm i trøya i Saint-Étienne. Midtbanespilleren har fått mye skryt for sitt spill i sesongstarten, og søndag var han toneangivende i hjemmemøtet med Toulouse.

Det fikk lagkamerat - både i Saint-Étienne og fra Rosenborg-tiden - Alexander Søderlund til å bruke store ord underveis i 0-0-kampen.

- I dag spiller Selnæs som en gud! Banens beste første omgang, skriver Søderlund på sin Twitter-konto.

Spissen er selv på vei tilbake fra skade i disse dager. Landslagssjef Per-Mathias Høgmo opplyste under landslagsuttaket at Søderlund har slitt med en strekk, men at spissen er klar til kampene mot Hviterussland (privatlandskamp) og Tyskland (VM-kvalifisering).

Saint-Étienne står med fire poeng på de tre første kampene i Ligue 1.

Kampen mellom Bordeaux og Nantes endte 1-0 etter en scoring i første omgang av hjemmelagets Diego Rolán. (©NTB)