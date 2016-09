Se seiersmålet her.

Lionel Messi markerte starten på sin nye Argentina-epoke med å score vinnermålet da Uruguay ble slått 1-0.

Messi sjokkerte fotballverden da han uttalte at han hadde bestemt seg for å gi seg på landslaget etter finaletapet i Copa America for Chile i juni. De tårevåte scenene var imidlertid et fjernt minne da Barcelona-stjernen scoret kampens eneste mål mot Uruguay og sendte Argentina til topps på tabellen i den søramerikanske VM-kvalifiseringen natt til fredag.

Messi viste ingen tegn til lyskeskaden som gjorde ham usikker før kampen og fastsatte sluttresultatet til 1-0 med sin scoring i det 43. minutt.

28-åringen fra Rosario ble hyllet gjennom hele kampen av hjemmepublikummet, og i sluttminuttene entret en ung supporter banen og ga Messi en lidenskapelig klem.

- Jeg er takknemlig for behandlingen og kjærligheten jeg har fått, sa Messi etter kampen.

Han gjorde det klart at avgjørelsen om å gi seg på landslaget var reell, selv om det i virkeligheten kun ble noen ukers fravær.

- Jeg forsøkte ikke å lure noen. Jeg sa det jeg følte. Nå er jeg lykkelig, sier Messi.

Kan få hvile

Argentinas nye trener, Edgardo Bauza, var godt fornøyd med det superstjernen leverte mot Uruguay, men hintet om at 28-åringen kan bli hvilt i tirsdagens kamp mot Venezuela.

- Jeg vet hvor smertefull en lyskeskade kan være, men Messis karakter gjorde at han ble værende på banen hele kampen i kveld, sier Bauza.

Like etter 1-0-scoringen pådro Paulo Dybala seg sitt andre gule kort, men Argentina holdt unna med ti mann i andre omgang. Laget topper tabellen med 14 poeng foran Uruguay, Colombia og Ecuador som alle har 13.

Jesus scoret to

På 5.-plass ligger Brasil, som slo Ecuador 3-0 under vanskelige forhold i Quito torsdag. Neymar sendte OL-mesteren i ledelsen på straffe, før Gabriel Jesus scoret to mål i sluttminuttene. Jesus, nylig kjøpt av Manchester City, var kampens store spiller og skaffet også straffesparket som ga 1-0.

Det er første gang Brasil vinner en kvalifiseringskamp mot Ecuador i Quito, hovedstaden som ligger 2850 meter over havet.

I de øvrige kampene i den søramerikanske VM-kvalifiseringen vant Colombia 2-0 over Venezuela etter scoringer av James Rodriquez og Macnelly Torres, mens Paraguay slo Chile 2-1. I den siste kampen beseiret Bolivia Peru med 2-0.

