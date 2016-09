Josimar hevder Norden er EM i 2024 eller 2028 for å støtte Aleksander Ceferin i UEFAs presidentvalg. Tidligere NFF-generalsekretær og nåværende FIFA-ansatte, Kjetil Siem, skal ha hatt en finger i spillet.

Fotballbladet Josimar, som kommer ut en gang i måneden, skriver at Norden har blitt lovet å få arrangere EM i løpet av de neste 12 årene. Svenske Karl-Erik Nilson skal også få bli visepresident og en plass i UEFAs eksekutivkomité. Det kommer frem over 18 sider i utgaven som kommer ut tirsdag, skriver TV 2.

Det skal velges ny UEFA-president 12. september i Athen. I tillegg til slovenske Aleksander Ceferin ønsker nederlandske Michael van Praag og spanske Ángel Maria Vilar også vervet. Den forrige UEFA-presidenten, Michael Platini, trakk seg etter brudd på FIFAs økomiske regler.

Norges Fotballforbund publiserte en pressemelding i juni, hvor Ceferin ble støttet.

Fotballpresident Terje Svendsen at de ikke har lovet noen stemme.

– Vi har støttet at han stiller som kandidat, det er det, sier Svendsen til Josimar.

Presidenten hevder han ikke har lovet bort noen stemme.

– Nei, vi har bare støttet hans kandidatur, og så sa vi samtidig i den pressemeldingen at vi vil møte alle kandidatene til et intervju i sluttfasen for å gi et grunnlag for hvem jeg skal stemme på, sier Svendsen.

Til TV 2 avviser han at Norden har en lovnad om å arrangere EM i fremtiden.

Ifølge Josimar er Ceferin og FIFA-president Gianni Infantino nært alliert. Bladet hevder at Siem skal ha vært en mellommann for å sikre Ceferin stemmer under et treff i italienske Milano 28. mai. Da var Siem fortsatt generalsekretær i NFF.

- Møtet var mellom Ceferin og presidentene, og jeg var invitert inn i en bolk for å informere om at jeg skulle slutte i NFF. Med Ceferin i rommet sa jeg at jeg personlig mente at han var en leder UEFA trengte. Jeg sa også fra at jeg ikke snakket for andre enn meg selv og at det er presidentene som må avgjøre og som sitter på stemmeseddelen, skriver Siem i en SMS til Josimar.

