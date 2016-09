Nervekrigen er i gang før Åge Hareides danske debut i VM-kvalifiseringen.

Når Danmark tar imot Armenia i den første kampen i VM-kvaliken i Parken søndag kveld, hadde danskene håpet å spille i sine flunkende nye røde og hvite drakter.

Men Armenia nekter plent å spille i blå shorts, og dermed kan ikke danskene bruke de nye draktene som Det danske fotballforbundet (DBU) og draktleverandør Hummel presenterte torsdag.

- Vi opplever det som sjikane. Stort sett er det stor samarbeidsvilje mellom fotballforbundene, og vi har hatt fine opplevelser med Armenia før, sier DBUs kommunikasjonssjef Jakob Høyer til den danske avisen BT.

- Vi er meget forundret over at armenerne ikke kan vise noe som helst storsinn og forståelse når de kommer til København, fortsetter han.

Regelverket på sin side

Danskene har lagt mye symbolikk i de nye draktene sine før VM-kvalifiseringen. I privatkampen mot Liechtenstein onsdag (seier 5-0) spilte de med helhvite drakter for å markere at Danmark starter med helt blanke ark under Åge Hareide.

Mot Armenia, når det virkelig gjelder, ønsket danskene å spille i rødt og hvitt, som blir de faste fargene fremover. Men armenerne - som til vanlig spiller i helhvitt på bortebane - nekter å bytte til blå shorts. Dermed ser det ut til at danskene må åpne VM-kvaliken under sin nye landslagssjef i helrødt.

- Problemet er at vi nettopp har lansert en ny spillerdrakt som vi har gledet oss til å presentere for fansen, og så kan vi ikke gjøre det, sier kommunikasjonssjef Høyer til BT.

Danskene har forsøkt å overtale amenerne i en måned, men så langt uten hell. Reglene er klare: To lag kan ikke ha samme farge på shortsen.

- Vi har fått et meget kortfattet og meget avvisende svar. De ser ingen grunn til å hjelpe oss i denne situasjonen, sier Høyer.

Ifølge BT har Armenia regelverket på sin side, så dermed ser det ut til at det blir helrødt mot helhvitt i Parken.

Stjernen er ute

Det er usikkert om keeper Kasper Schmeichel blir klar til kampen. Han sto over Liechtenstein-kampen.

Dårlig nytt for Armenia er det at de må klare seg uten den store stjernen, Henrikh Mkhitaryan. Han måtte gå av banen i første omgang mot Tsjekkia onsdag, og har trukket seg fra troppen.

De øvrige lagene i Danmarks VM-kvalikgruppe er Romania, Polen, Montenegro og Kasakhstan.