- Et eksempel til etterfølgelse for alle.

Gianluigi Buffon har en lang karriere bak seg blant verdens beste keepere, og har også blitt en favoritt blant fotballfans for å synge nasjonalsangen med en lidenskap få nærmer seg.

Torsdag møtte Buffons Italia Frankrike til privatlandskamp på italiensk jord, og da skulle som vanlig landenes respektive sanger spilles av.

Men under den franske nasjonalsangen - Marseillaisen - begynte det italienske hjemmepublikumet å bue og pipe mot franskmennene. Da tok den italienske legenden tak.

- Veldig imponert

Juventus-keeperen hørte pipekonserten, og for å overdøve de som buet begynte Buffon å klappe. Da tok det ikke lang tid før lagkameratene hev seg med, og til slutt klappet store deler av det italienske hjemmepublikumet for den franske nasjonalsangen.

38-åringen gest har ikke gått upåaketet hen. På stadion under kampen var nemlig FIFA-president Gianni Infantino. Han valgte å hylle italieneren for applausen.

- Jeg ble veldig imponert. Da noen idioter begynte å bue på nasjonalsangen, så klappet Buffon, og til slutt var hele stadion med på det. Det var en seier for siviliserte mennesker, og jeg vil gi min ros til Buffon. Han er et eksempel til etterfølgelse for alle, sier Infantino ifølge franske L'Equipe.

- Et sterkt budskap

Buffon får også ros fra manageren til en av Juventus' rivaler, Roma:

- Han sendte ut et sterkt budskap. Vi så en ekte mester, sa Roma-sjef Lucciano Spalletti til italienske RAI.

Italia tapte dog kampen 1-3. Manchester Uniteds Anthony Martial sendte Frankrike i ledelsen, før Graziano Pelle utlignet minutter senere.

Olivier Giroud og Lavyin Kurzawa scoret Frankrikes to siste scoringer.

17-åring fikk debuten

Buffon ble byttet av til pause, og inn kom 17 år gamle Gianluigi Donnarumma, som fikk sin landslagsdebut.

- Donnarumma er "the chosen one", uttalte Buffon før kampen torsdag.

Buffon debuterte på det italienske landslaget i oktober 1997. Halvannet år før Donnarumma ble født.

Italia åpner VM-kvalifiseringen borte mot Israel søndag kveld.