- Lurte på om det var en spøk.

En kontroversiell utvisning i 1. divisjon tidligere i august fører nå til en uvanlig konklusjon: Oppgjøret mellom Kristiansund og Sandnes Ulf må spilles på nytt.

Det bekrefter Norges Fotballforbund i en pressemelding fredag ettermiddag. Flere representanter for Sandnes Ulf reagerer sterkt på avgjørelsen.

Bakgrunnen for anken fra Kristiansund var at dommer Kim Rune Borgersen viste ut feil spiller i oppgjøret.

Kristiansund ledet oppskriftsmessig 2-1 over Sandnes Ulf etter 70 minutter da feilen ble gjort.

Dommer Borgersen skulle gi et gult kort til Kamer Qaka – men ga kortet Tor Erik Torske. Torske hadde tilfeldigvis et gult kort fra før i tillegg – og dermed fikk han marsjordre.

Etter utvisningen snudde Sandnes Ulf kampen - og vant til slutt 3-2. Nå kan de imidlertid miste de tre poengene - etter den siste utviklingen fredag.

Rasende Sandnes Ulf-leder

I Sandnes Ulf vekker beslutningen og saksbehandlingen til NFF harme. I pressemeldingen til NFF heter det at Doms- og sanksjonsutvalget har konkludert med at det er «liten tvil om at dommerfeilen med overveiende sannsynlighet påvirket utfallet» av den aktuelle kampen.

Doms- og sanksjonsutvalget mener også at vilkåret «grove feil ved dommerens forståelse av regelverket» er blitt oppfylt i saken.

Regelverket, som er vedtatt av klubbene på fotballtinget, sier at Sandnes Ulf må varsle om de vil anke i en epost innen 24 timer.

Selve anken, med skriftlig begrunnelse, må være tilsendt NFF innen tre dager. Dermed er fristen på mandag.

Daglig leder i Sandnes Ulf, Tom Rune Espedal, er i harnisk over saksbehandlingen.

- Jeg fikk beskjed om avgjørelsen fredag klokken 1530 og måtte ringe forbundet og spørre om dette var en spøk. Nå har vi altså helgen på oss til å sette oss inn dette, en sak som krever jurister på banen, sier en tydelig forarget Tom Rune Espedal til Aftenbladet.

Han er klar på at de vil anke avgjørelsen om omkamp.

- Jeg har ikke lyst å si så mye mer om saken nå, jeg er for sint til det. Da blir det fort feil, legger Sandnes Ulfs daglige leder til.

NFF: - Ikke taktikkeri fra vår side

Øyvind Skaara er nestleder i doms- og sanksjonsutvalget i NFF. Når konfrontert med Espedals kritikk mot saksbehandlingen, svarer Skaara slik:

- Vi mottok saken tidligere denne uken. Vi tok beslutningen så snart som mulig, siden vi mener det er viktig å holde saksbehandlingstiden nede. Det er ikke grunn til å vente til neste uke når vi allerede hadde tatt avgjørelsen, sier Skaara til Aftenposten.

- Har du forståelse for at Espedal reagerer på at avgjørelsen kommer på en fredag ettermiddag?

- Jeg skjønner at han opplever regelen om ankefrist som hard, siden det er en såpass knapp frist. Men den er altså ikke utvalget som har bestemt (men fotballtinget, journ. anm.), sier Skaara.

Han forteller at beslutningen vedrørende Sandnes Ulf-kampen ble fattet på et møte onsdag,

- Så kom arbeidet med å skrive beslutningen og utforme pressemeldingen. At tidspunktet ble fredag er ikke taktikkeri fra vår side. Alternativet var å vente til neste uke, men jeg registrerer at også saksbehandlingstiden har vært under kritikk. Vi gjorde det vi kunne for å behandle saken så raskt og riktig som mulig, sier Skaara.

- Skandale å bruke så lang tid

Som Skaara påpeker, mener nemlig flere at NFF burde ha rukket å offentliggjøre avgjørelsen tidligere.

Sandnes Ulf-spillerne Kent Håvard Eriksen og Pontus Engblom har allerede reagert sterkt mot NFF i sosiale medier.

Siste ord er neppe sagt i den kontroversielle saken.

Sandnes Ulf-Kristiansund-saken er ikke den eneste NFF uttalte seg om fredag. I tillegg er Vindbjart tilkjent en 3-0-seier for Fløy, fordi sistnevnte brukte en spiller som ikke var spilleberettiget i et oppgjør mellom lagene.