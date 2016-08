Suksessforfatteren har et spesielt forhold til londonklubben.

Jo Nesbøs bøker om Harry Hole er ikke bare populære i Norge, de gjør det også stort internasjonalt. Bøkene er oversatt til over 40 språk, og flere ganger har de gått rett til topps på bestselgerlistene i blant annet England.

Folket på balløya har for lengst omfavnet Nesbø, som blir hedret med en dobbeltside i Tottenhams kampprogram foran dagens kamp mot Liverpool. Det under tittelen «Suksessforfatteren». Programmet kan lastes ned her

Fan siden barndommen

Nesbø er Tottenham-fan på sin hals, og var på indre bane da London-klubben gjestet Norge og Ullevaal tidligere i august. Nesbø har for øvrig selv en gang vært et stort fotballtalent.

- Det hele startet da jeg var åtte eller ni år gammel, da broren min fortalte meg at "Okei, hvis du er i tvil, så er du Spurs-fan og du må lære navnene på alle innen mandag!" Og det gjorde jeg. Hele familien er Tottenham-fans, sier Nesbø i kampprogrammet.

Han mener også at dagens Tottenham-lag er det beste han noen gang har sett.

- Jeg tror ikke jeg noen gang har sett et bedre Tottenham-lag slik de spilte i fjor, og hvis de fortsetter dette tror jeg de kommer innen topp tre. Når de spiller på sitt beste, kan de slå City, Chelsea, United - og Arsenal, selvfølgelig, sier Nesbø.

Dette er Spurs-skurken

Nesbø er en travel mann. I tillegg til skrivingen, spiller han i bandet Di Derre og reiser mye. Han har fått tid til å besøke White Hart Lane èn gang, men hadde ikke hellet med seg.

- Jeg har vært på White Hart Lane en gang, sommeren da jeg var 14 år gammel. Jeg og broren min var der, men stedet var stengt og vi kom oss ikke inn, forteller Nesbø.

Også ble han selvfølgelig spurt om hvem i Tottenham-laget som kunne dukket opp i en av romanene hans.

- Hugo Lloris er en «good guy», en som forsvarer lov og orden. Dele Alli ville vært helten, han er den fødte hovedperson. Og skurken, drapsmannen... Harry Kane, selvfølgelig!