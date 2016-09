Danmarks landslagsstjerne Christian Eriksen signerte tirsdag en ny og forbedret kontrakt med sin klubb Tottenham. Den nye avtalen gjelder til sommeren 2020.

Det melder London-klubben på sin Twitter-konto.

Det betyr at 24-årige Eriksen kan glede seg over en solid lønnsøkning, mens Tottenham ikke trenger å frykte at han forlater klubben vederlagsfritt ved den gamle kontraktens utløp i 2018.

Eriksen kom til Tottenham for tre år siden, etter å ha fått sitt gjennombrudd i nederlandske Ajax. I debutsesongen var han i to perioder ute av laget, den ene på grunn av skade, men siden har han etablert seg som en av London-klubbens nøkkelspillere.

Dansken har spilt 134 kamper for Tottenham i ulike turneringer, og han har scoret 30 mål.

Søndag ble Eriksen matchvinner da Åge Hareides danske landslag innledet VM-kvalifiseringen med 1-0-seier over Armenia. Playmakeren står med 63 landskamper og 10 mål. (©NTB)