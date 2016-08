TV 2-topp beskriver fotballsupporternes frustrasjon som «helt normalt».

- Kasper Wikestad er en flink kommentator. I dag er han synsk også, skrev Lars Tjærnås på sin Twitter-konto i løpet av førsteomgangen mellom Tottenham og Liverpool lørdag.

Tjærnås, som er fotballskribent for Aftenposten og 100% Sport, var en av mange som la merke til det underlige ved sendingen. Bildet var ikke synkronisert skikkelig med lyden, og ved flere tilfeller fortalte Wikestad hva som skjedde før seerne fikk se det med sine egne øyne.

Slikt skaper misnøye blant engasjerte fotballsupportere.

- Folk betaler ikke 500 spenn for dette tøvet, skrev én Twitter-bruker.

- TV 2 sliter mer med lyden enn en 15-åring i stemmeskiftet, skrev en annen.

Det er bare to av meldingene der frustrasjon mot kanalen ble luftet. Enkelte hevdet også at dette er et gjentagende problem i TV 2s sendinger fra Premier League.

Kasper Wikestad beklaget lydsynkroniseringen på direkten underveis i kampen. TV 2s kommunikasjonsdirektør Jan-Petter Dahl bekrefter at problemet ligger hos kanalen, ikke hos distributørselskapene.

- Det var en feil når signalene gikk gjennom hovedkontrollen, på veien fra de ulike distributørene og inn til TV 2. Da vi oppdaget at bildet og lyd ikke var synkronisert, løste vi det så fort vi klarte, sier Dahl til Aftenposten.

- Enkelt å unngå

Dahl mener problemet ble løst innen «rimelig tid». Han legger til at det er «svært sjelden» at TV 2 sliter såpass med å synkronisere bilde og lyd i en direktesending.

- Det finnes enkle metoder for å unngå slike problemer. Man kan for eksempel forsinke signalet ved å ha en buffer, sier Ragnhild Eg ved høyskolen Westerdals i Oslo.

Hun har gjennomført et doktorgradprosjekt på hvordan mennesker oppfatter forskjeller i ankomst mellom lyd og bilde. Eg forklarer hvorfor vi mennesker kan reagere sterkt når lyden kommer før bildet i en direktesending.

- Mennesker er veldig sensitive på dette området, siden lysets hastighet er større enn lydens. Hele samfunnet er utviklet for å bearbeide lyd etter bildet. Derfor oppfattes det som unaturlig, som at noe skurrer, sier Eg.

Hun forteller videre at mennesker ofte legger enklere merke til når lyden kommer før bildet, enn motsatt.

- Helt normalt at folk ytrer seg

I sosiale medier ble lyden under Tottenham-Liverpool et diskusjonstema lørdag. Jan-Petter Dahl opplever imidlertid ikke at det har vært massiv misnøye.

- Det var noen få i sosiale medier, men det er helt normalt at noen få ytrer seg når det er et problem, sier Dahl.

Han legger imidlertid ikke skjul på at synkroniseringsfeilen er uheldig for kanalen.

- Det er dessverre noe som skjer, som også skjedde i dag. Det er ikke et stort problem, men det er alltid synd, sier han.

I oktober 2015 sikret TV 2 Premier League-rettighetene for tre nye sesonger. Ifølge Kampanje skal mediehuset ha punget ut en sum i verdi av 1,83 milliarder kroner for rettighetene.

Søndag viser kanalen to nye kamper fra den engelske toppdivisjonen. West Bromwich Albion-Middlesbrough har avspark 14.30, mens Manchester City-West Ham sparkes i gang klokken 17.