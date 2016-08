Middlesbrough og West Bromwich nøytraliserte hverandre da det endte 0-0 i en kjedelig kamp.

West Bromwich 0-0 Middlesbrough

Med to lag som er best defensivt ble det en fysisk tøff, men sjansefattig kamp på WBAs hjemmebane. Vertene var best i første omgang, mens bortelaget presset på mot slutten, men ingen av lagene klarte å få den avgjørende scoringen. De delte dermed poengene.

Middlesbrough blir dermed stående med fem poeng på tre kamper, og er fortsatt ubeseiret. West Bromwich ligger poenget bak.

Straffesituasjon

Hjemmelaget startet best på The Hawthorns. Darren Fletcher vippet ballen lekkert over Boro-forsvaret til James McClean, som skjøt fra spiss vinkel. Keeper Brad Guzan var imidlertid med på notene.

Middlesbrough kjempet seg inn igjen i kampen mot slutten av omgangen, men det var hjemmelaget som skapte sjansene.

Bortelaget og Ben Gibson var heldige som ikke fikk straffe mot seg i det. 44. minutt. Forsvarsspilleren dro Salomón Rondón heftig i trøya slik at spissen ikke fikk avsluttet, men dommer Anthony Taylor valgte likevel ikke å blåse.

Rondón-sjanse

Rondón skulle nok ønske at han hadde litt større skostørrelse like etter da han akkurat ikke klarte å skli et innlegg i mål på bakre stolpe.

Craig Dawson var nær scoring på en corner etter 62 minutter, men headingen gikk en halvmeter på utsiden av målet til Guzan.

Antonio Barragán spilte vegg med landsmann Álvaro Negredo med et kvarter igjen, men førstnevnte klarte kun å finte seg fra den ene kanten av 16-meteren til den andre, før han sentret til Cristian Stuani som avsluttet rett på keeper.

Det var tilløp til kaos i begge felt i sluttminuttene, men ingen av lagene klarte å sette ballen i mål denne søndagen. (©NTB)