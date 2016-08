Bersant Celina mister lappen i ett år.

Manchester City-spilleren Bersant Celina (19) er dømt til å betale en bot på rundt 30 000 kroner og mister lappen i ett år etter at han ble tatt for fyllekjøring tidligere denne måneden.

Celina erkjente straffskyld da saken kom opp for retten i Manchester, melder Manchester Evening News.

Ifølge den engelske lokalavisen hadde Celina 1,5 over den tillatte promillegrensen da han ble stoppet natt til søndag 7. august.

Bersant Celina har nettopp signert en låneavtale med nederlandske Twente, men var Manchester City-spiller på det tidspunktet han ble tatt for fyllekjøring.

Han fikk sin debut på A-lagsnivå for City i januar i FA-cupen. Celina har for øvrig valgt å spille for Kosovos landslag da han er født i Kosovo. Han flyttet til Norge som toåring og norks statsborger.

Aftenposten har vært i kontakt med fotballspillerens far, Eduar, i forbindelse med saken. Han bekrefter sønnens dom, men ønsker ikke å kommentere saken utover det som er gjengitt i mediene.