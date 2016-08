For aller første gang har Premier League-klubbene til sammen brukt over én millard pund.

Engelske toppklubber legger bak seg et overgangsvindu hvor rekorder har blitt satt.

Aldri før har Premier League-klubbene brukt mer penger i et overgangsvindu enn i det som ble avsluttet midnatt til torsdag.

Ifølge BBC kom den totale summen opp i 1.165.000.000 pund. Da snakker vi nærmere 13 milliarder kroner.

60 millioner pund i snitt

Det er første gang man totalt kommer over milliarden i pund, og 13 av de 20 klubbene slo sine egne overgangsrekorder. Den dyreste spilleren ble ikke uventet Paul Pogba, som Manchester United betalte 89 millioner pund for å kjøpe fri franskmannen fra kontrakten.

Fakta: De ti dyreste overgangene i Premier League dette vinduet 1. Paul Pogba, Juventus til Manchester United, 961 mill. kr. (89 mill. pund) 2. John Stones, Everton til Manchester City, 513 mill. kr. 3. Leroy Sane, Schalke til Manchester City, 400 mill. kr. 4. Granit Xhaka, Borussia Mönchengladbach til Arsenal, 378 mill. kr. 5. Shkodran Mustafi, Valencia til Arsenal, 378 mill. kr. 6. David Luiz, PSG til Chelsea, 367 mill. kr. 7. Sadio Mané, Southampton til Liverpool, 367 mill. kr. 8. Michy Batshuayi, Marseille til Chelsea, 356 mill. kr. 9. Moussa Sissoko, Newcastle til Tottenham, 324 mill. kr. 10. N'Golo Kante, Leicester til Chelsea, 324 mill. kr. Kilde: BBC, Deloitte

BBC presenterer tall fra Deloitte, som viser at gjennomsnittsklubben i Premier League brukte 60 millioner pund dette vinduet.

- Nei, det finnes ingen grenser. Så lenge folk er interessert så gjør det ikke det, sier Tor Geir Kvinen.

Kvinen er seniorforsker ved Agder Forskning, og har en doktorgrad i opplevelsesøkonomi og er mye brukt som ekspert på fotballøkonomi. Han sier at engelsk fotball har trukket folk, også når mange har opplevd en litt mer slunken lommebok.

- De grensene har blitt sprengt hvert år. Det har vært gjort noen justeringer under økonomisk urolige tider, men også da har vi sett at folk har søkt mer opplevelser til tross for vanskelige tider. Summene i engelsk fotball er blitt formidable, men det er ingenting som overrasker meg, sier Kvinen.

TV-avtalen

Hovedgrunnen til at de engelske toppklubbene kan øse ut penger som de gjør, er den gigantiske tv-avtalen for den inneværende treårsperioden. Premier League solgte rettighetene for over fem milliarder pund, 71 prosent mer enn hva den forrige treårsavtalen kostet. TV 2 alene skal angivelig ha betalt rundt 1,5 milliarder norske kroner for å sikre seg rettighetene i tre år.

Det betyr mye mer penger til alle klubbene i Premier League, som igjen kan gå til spillerkjøp. Interessen rundt engelsk fotball gjør også produktet til et yndet sponsorobjekt.

Ifølge The Guardian tjener Premier League-klubbene til sammen 226 millioner pund kun fra draktsponsorer.

Kvinen sier det er publikum som kan stoppe pengegalloppen i engelsk fotball, men har liten tro på at det skjer.

- Hvor lenge det vil vare er vanskelig å si. De som kan begrense dette er de som er abonnenter. Hvor mye er man villig til å betale. Jeg tror det vil være stor betalingsvilje blant utrolig mange fotballinteresserte. Når noen av oss er gale nok til å bruke flere titusener av kroner på å reise over og se kamper, vil ikke prisen for et tv-abonnement være for stort.

- Ikke siste gang vi ser rekord

I sommervinduet for ti år siden brukte Premier League-klubbene 260 millioner pund totalt, og siden 2011 har pilene bare pekt en vei. I dette sommervinduet brukte Manchester City alene tre millioner pund mer enn hele den franske toppserien til sammen.

Serie A var den ligaen som brukte nest mest penger i sommer, med sine 590 millioner pund.

- Jeg tror ikke det er siste gang vi ser rekord. Enn så lenge er det stor interesse for fotball, og da spesielt engelsk, sier Kvinen.

I TV 2s studio onsdag kveld meldte kanalens eksperter Manchester United som overgangsvinduets vinner, med Manchester City og Chelsea på plassene bak.

- Manchester United har hatt det klart beste overgangsvinduet i Premier League. I hver posisjon er de mye sterkere akkurat nå enn hva de var, sa fotballskribent Ian Macintosh under kanalens sending.