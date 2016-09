Hevder han flere ganger ble bedt om å late som han ikke hadde sett forseelser.

Den tidligere toppdommeren Mark Halsey har satt sinnene i kok på den engelske balløya lørdag.

Det var i en diskusjon på Twitter angående Sergio Agüeros suspensjon på tre kamper at Mark Halsey hevdet at han tidligere hadde blitt bedt om ikke å si at han hadde sett enkelte situasjon, selv om han hadde gjort det.

Sergio Agüero fikk tre kampers utestengelse grunnet en albue i ansiktet på West Hams Winston Reid, noe som gjør at stjernespissen mister Manchester-derbyet neste helg.

- Ikke FA som er problemet

Flere britiske journalister melder dog at Manchester City kommer til å anke avgjørelsen. Bakgrunnen for suspensjonen er at det engelske fotballforbundet (FA) ikke mener dommer så forseelsen. Da kan FA gå inn i etterkant å straffe spilleren. City mener dog at dommer Andre Mariner hadde fullt innsyn til hendelsen, og at han må ha sett situasjonen. TV-bildene viser også at Marriner var tett på situasjonen.

- Jeg tror uansett han vil få tre kampers utestengelse. Jeg har vært i den situasjonen hvor jeg har sett en situasjon, men blitt bedt om ikke å si at jeg har gjort det, skrev Halsey på Twitter tidligere lørdag.

På spørsmål fra en bruker om det betyr at forbundet driver med juks, skrev Halsey at det ikke er FA som er problemet, men dommerorganisasjonen i England PGMOL.

- Et kjempeproblem

Halsey har ikke uttalt seg utover meldingene på Twitter. Ifølge Ed Malyon i The Mirror kan vi vente en uttalelse fra PGMOL i løpet av lørdag.

En som reagerer sterkt på Halseys uttalelser er Gary Neville. Den tidligere Manchester United-spilleren og nå Sky Sports-eksperten, kunne nesten ikke tro det han leste.

- Mark! Er ikke dette korrupsjon? Skulle gjerne visst hvem som ba deg om å si det, skrev Neville.

- FA og Premier League, her har dere et kjempeproblem dere må hanskes med, la han til.

Halsey har flere ganger tidligere vært ute og sagt hva han mener om PGMOL, og forholdet til sine gamle kolleger har tidligere blitt beskrevet som kjølig.