Deadline Day byr ofte på morsomme, rare og overraskende historier. Her er noen av de vi husker best.

Siste dag av overgangsvinduet har for mange de siste årene blitt en like stor glede som selve fotballen.

Med kun timer igjen til vinduet stenger er det hektisk aktivitet på mange fotballkontorer rundt om i verden. Spillere som skal inn og ut må gjøres ferdig i dag, ellers må man vente til januar med å gjøre endringer i troppen.

Det kan ofte by på uforutsette hendelser, og vi har samlet noen av de mer minneverdige Deadline Day-øyeblikkene her:

Kjørte fra Birmingham til London uten at klubbene var enige

Den kanskje aller mest kjente historien fra de siste årene med Deadline Day. Nigerianske Peter Odemwingie var mer enn klar for et klubbskifte, og det virket som om West Bromwich skulle bli enig med Queens Park Rangers, slik at spissen kunne fullføre en overgang til sistnevnte.

Så sikker var Odemwingie på at overgangen skulle gå i boks, at han kjørte fra Birmingham til London og Loftus Road, og lot seg avbilde med supporterne til det han trodde var sin nye klubb.

Til TV 2 fortalte han utenfor stadion at overgangen var 60 prosent i orden, og at han håpet alt ordnet seg.

Reuters

Det gjorde det ikke. Klubbene ble aldri enige, og Odemwingie måtte ta den tunge turen hjem igjen til en klubb som følte seg sviktet av sin egen spiller.

– Vi ble ekstremt skuffet av å se tv-bildene av Odemwingie på Loftus Road. Han hadde aldri fått tillatelse til å snakke med QPR, skrev West Bromwich i en uttalelse.

Odemwingie spiller i dag i Bristol City, på lån fra Stoke.

Real Madrid-overgangen ingen forstod

Noen overganger er så rare at de må med på denne lista. Julien Faubert til Real Madrid er en av dem. West Ham-spilleren hadde slitt med en del skader i sine første år i London etter overgangen fra fransk fotball. Men på den siste dagen av januar-vinduet i 2009 valgte Real Madrid å hente midtbanespilleren på lån, med opsjon på kjøp.

Reuters

Oppholdet i Real Madrid ble aldri noen suksess for Faubert, som fikk to kamper i den hvite trøya. Historien om at han sovnet på innbytterbenken under en Real-kamp gikk verden rundt, men tidligere i går gikk Faubert ut og benektet at han hadde sovet.

Franskmannen spiller i dag i skotske Kilmarnock.

Faks-trøbbel for De Gea

Alt var vel egentlig klappet og klart, og David De Geas overgang til Real Madrid virket uungåelig. Men jo nærmere vinduet kom stengetid, jo mer virket det som ting ikke kom til å gå gjennom. De Gea ble aldri Real-spiller i fjor.

Grunnen skal ha vært at papirarbeidet ikke hadde blitt signert i tide. For selv om man i England ofte ser litt mellom fingrene og lar klubbene sluttføre overganger utover nattetimene, er reglene i Spania mye strengere.

United pekte på Real Madrid og mente det var den spanske klubbens feil at overgangen ikke gikk gjennom. Real Madrid mente dog at de ikke hadde fått et viktig dokument før klokka 11.59, ett minutt før vinduet stengte.

Reuters

Enn så lenge er De Gea keeper for Manchester United, men ryktene går ennå om at Real fortsatt er interessert.

Sovnet nesten fra drømmeovergangen

En overgang fra Portsmouth til Manchester City så ut til å gå helt knirkefritt for Benjani. Klubbene var enige, og spissen fra Zimbabwe måtte bare komme seg til Manchester for å skrive under kontrakten på overgangsvinduets siste dag.

Kun formaliteter altså, i utgangspunktet. For en litt sliten Benjani valgte å ta seg en hvil på flyplassen mens han ventet på å bli fraktet til Manchester. Det endte med at han sovnet, og sov over to flyvninger til sin nye hjemby.

Reuters

- På sin vidunderlige måte klarte han å forsove seg og miste to fly. Men vi er veldig glade i Benji, sa Portsmouth-sjef Peter Storrie.

For Benjani ble til slutt City-spiller. Han ble dog aldri noen stor suksess og gikk etter hvert videre til mindre klubber i England. Han la opp i 2014, etter opphold i diverse klubber i Sør Afrika.

Liverpools dyre trippel

Vanligvis er de aller største signeringene unnagjort før vi kommer til siste dag av vinduet, men Liverpools januarvindu i 2011 ble avsluttet på heftigste vis.

Reuters

Ryktene om at Fernando Torres var på vei bort hadde gått lenge, og på Deadline Day ble overgangen til Chelsea for 50 millioner pund bekreftet. Liverpool trengte en erstatter på spissplass, og snudde seg mot Newcastles Andy Carrol. På den tiden en fersk spiss som hadde imponert for Newcastle.

Liverpool valgte å hente den store spissen for 35 millioner pund, en sum mange mente var altfor høy. Carroll klarte aldri helt å forsvare prislappen sin i den røde delen av Liverpool.

En annen som kom inn samme dag var Ajax' spissjuvel Luis Suarez. 23 millioner pund har vel sjeldent vært brukt bedre, og det gjorde Liverpools Deadline Day til en av de mer hektiske, med kjøp og salg for rundt én milliard kroner.

Harry Redknapp ut av vinduet

Det ble et vanlig syn da Redknapp var i trenermanesjen. På Deadline Day ville den rutinerte treneren stoppe bilen sin på vei inn til stadion, for å snakke med journalistene. Da ville en åpen Harry Redknapp fortelle om hvem han hadde hentet, hvem han ønsket å hente som han ikke fikk til og andre ting rundt overgangsvinduet.

- Mange managere ville bare kjørt forbi, men jeg tenker at alle har en jobb. Reporterne er sendt ned dit for å gjøre en jobb. Jeg kunne selvfølgelig klart meg uten det, men når de har stått der ute og ventet hele dagen synes jeg det er dårlig gjort å ignorere dem, har Redknapp uttalt.

Reporter-bråk

På Deadline Day står ofte utsendte reportere og sender live fra de forskjellige arenaene hvor det er forventet større overganger. Der står det ofte også fans som venter på klubbens nye signering. Noen av disse lar ofte ventetiden gå utover reporterne, og samler seg i folkemengder foran kamera. En av historiene vi husker er Sky Sports' reporter som fikk et sexleketøy i ansiktet under en direktesending.

I fjor kokte internett da en italiensk reporter ikke klarte å beherske sinnet da en kar stappet en falsk banan i ansiktet på han under sending.

Så langt har det gått at i 2015, etter at en oppblåsbar dukke hadde dukket opp i tv-ruta, valgte Sky Sports ikke å sende reportere ut på åpen gate, men heller plassere dem inne på lukkede områder.

Av store signeringer som er kommet til Premier League på Deadline Day kan nevnes Mezut Özil (Real Madrid til Arsenal, 2013), Anthony Martial (Monaco til Manchester United, 2015), Robinho (Real Madrid til Manchester City, 2008) og Wayne Rooney (Everton til Manchester United, 2004).

Så gjenstår det bare å se hva Deadline Day har å by på i år. Torsdag er det fem måneder til neste gang.

Kilder: The Telegraph, Independent, The Guardian, Sky Sports, TV 2.