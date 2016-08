- Materialforvalter Stian Refvik er en del av spillergruppen. Det er full enighet om at vi skal stille opp for ham i håp om at oppsigelsen kan trekkes tilbake, sier keeper Iven Austbø. Her er materialforvalteren (til venstre for Kristoffer Haugen midt i bildet) sammen med spillerne etter seieren over Aalesund i april. FOTO: NTB Scanpix