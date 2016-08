To Gytkjær-mål og ett fra Rashani sikret ny seier for Rosenborg.

Rosenborg 3-1 Tromsø

TRONDHEIM: Rosenborg har gnistret langt mer tidligere i sesongen enn under forestillingen mot Tromsø på Lerkendal, men likevel klarte Kåre Ingebrigtsens menn å sikre alle poengene.

Rosenborg gikk ut i en uvant 4-2-4 formasjon med Christian Gytkjær og Matthias Vilhjalmsson på topp, og Gudmundur Thorarinsson og Elba Rashani på hver sin kant. Ingebrigtsen hadde foretatt en rekke endringer på laget. Backrekka besto av Fredrik Midtsjø, Johan Lædre Bjørdal, Jørgen Skjelvik og Alex Gersbach. På midtbanen startet Mike Jensen og Anders Konradsen.

Kjedelig førsteomgang

I det første kvarteret skjedde det bortimot ingenting på Lerkendal, i den første kampen etter at Europa-eventyret definitivt var over for RBK.

Rosenborgs første målsjanse kom etter tjue minutter. Anders Konradsen slo en lekker ball til Christian Gytkjær, som på enda vakrere vis sendte den videre i mål. Dermed 1-0 mot et til da svært tafatt Tromsø-lag.

Etter scoringen ble det litt mer fart i RBK, og Tromsø ble presset enda lenger bak på banen. Gjestene viste ingenting før sju minutter gjensto av første omgang. Det smelte Mikael Ingebrigtsen i vei et godt skudd. Forsøket ble imidlertid greit avverget av Rosenborg-keeper Adam Larsen Kwarasey.

Tromsø-offensiv

I de siste minuttene før pause kom Tromsø litt lenger frem på banen. Kampen bølget frem og tilbake i større grad enn i første halvdel av den relativt kjedelige omgangen.

Andre omgang åpnet på helt annet vis. Tromsø skapte en fenomenal dobbeltsjanse, hvor Kwarasey begge ganger måtte vise seg fra sin absolutt beste side for å hindre utligning.

Tromsø hadde tydeligvis bestemt seg for å vise seg fra en mer offensiv side. Etter kanonaden var det Christian Landu Landu som var frempå med en stor mulighet. Da var det bare gått seks minutter av andre omgang.

Markerte seg umiddelbart

Det var lite samhandling å spore i Rosenborg-laget i det første kvarteret etter pause. Tromsø hadde styringen i kampen. Da timen var gått la Kåre Ingebrigtsen om til 4-3-3. Mike Jensen forlot banen og ble erstattet av Jonas Svensson.

Svensson markerte seg umiddelbart, da han i Tromsøs straffefelt brystet ballen til Elba Rashani. Han ble felt og dommer Svein Oddvar Moen blåste for straffespark. Christian Gytkjær satte ballen hardt i venstre hjørne, mens keeper Filip Loncaric gikk til høyre. Dermed sto det 2-0 og kampen kunne se ut til å være avgjort.

Tromsø ga seg imidlertid ikke. Snaut ti minutter etter RBKs andre scoring headet Runar Espejord inn reduseringsmålet. Like etterpå ble Magnus Stamnestrø byttet inn for Gytkjær.

Bård Floviks menn måtte avslutte med ti spillere da Sofien Moussa ble utvist. To minutter før full tid hadde Tromsø alle tiders mulighet til å utligne. Lasse Nilsens gode heading havnet på innsiden av stolpen. Etter dette åpnet kampen seg. Rosenborg fikk flere muligheter og Elba Rashani satte inn Rosenborgs tredje scoring på overtid.

Dermed kunne Rosenborg innkassere en ny tre-poenger på en temmelig tung dag. RBK topper tabellen med hele 15 poeng før kveldens senkamp mellom Odd og Vålerenga.