Midtbanespiller følte seg dårlig behandlet og tar nå et kraftig oppgjør med nordmannen.

Nyheten om at Ronny Deila tar over treneransvaret i Vålerenga fra og med neste sesong har skapt optimisme blant fotballglade sjeler på Oslo Øst.

Men til tross for at Deila ledet Celtic til to strake ligagull mellom 2014 og 2016, er ikke alle skotter fra seg av begeistring over den norske fotballtreneren.

Den siste som retter kritikk mot Deila, er Scott Allan. 24-åringen signerte for Celtic i 2015, men fikk lite spilletid under Deilas ledelse.

FIKK DU MED DEG DETTE? Midt i feiringen fikk United-stjernen øye på noe. Nå hylles han.

Og han legger ikke skjul på misnøyen med nordmannen i et intervju med Daily Mail. Allan mener nemlig at de fem ukene han tilbragte med Celtics nye manager Brendan Rodgers i sommer, før han ble sendt på lån til Rotherham, satte det han lærte fra Deila i et nytt perspektiv.

- Jeg føler at jeg lærte mer under Brendan enn jeg gjorde på ett år med den forrige manageren, sier Allan i intervjuet, som er gjengitt av den skotske avisen Daily Record.

Pressekontakt i Vålerenga Anita Alexandersen opplyser overfor Aftenposten at Deila ikke ønsker å kommentere Allans utspill.

LEST DENNE? Da Deila ble klar for Vålerenga, fant sinte Strømsgodset-supportere fram til et sitat fra 2012.

REUTERS

- Jeg påvirket kampene

Midtbanespilleren er fra Glasgow, men beynte karrièren i Dundee United. Etter å ha spilt for en rekke klubber ble han hentet til Celtic etter Deila første sesong i klubben.

Ronny Deila slapp imidlertid Allan på banen i kun 13 kamper i alle turneringer i løpet av 2015/16-sesongen. Blant andre den norske landslagsspilleren Stefan Johansen var foran i køen.

Og nå slår altså Allan tilbake.

- Det var stunder i fjor da jeg kom inn og påvirket kampen. Da trodde jeg kanskje at jeg skulle få starte i den neste kampen. Men det skjedde aldri.

FIKK DU MED DEG DEILAS PRESSEKONFERANSE? - Det er det jeg elsker med fotball.

Skryter av Rodgers

Scott Allan skal spille for Rotherham United på nivå to i engelsk fotball denne sesongen. Men han virker likevel å ha tro på Celtics nye manager Rodgers, som var nær å lede Liverpool til Premier League-gull i 2014. Allan skryter av Rodgers' arbeidsinnsats og nøyaktighet.

Og selv om perioden under Ronny Deila ble en skuffelse, angrer ikke 24-åringen på at han signerte for Celtic.

- Jeg kan ikke angre på å ha signert for Celtic. Jeg signerte for en massiv klubb og det var en stor mulighet for meg. Det har ikke gått som jeg håpet. Det aksepterer jeg, sier Allan.

Celtic og Brendan Rodgers har fått en glimrende start på sesongen. Laget leder ligaen med tre strake seire. Den skotske storklubben er dessuten kvalifisert for Champions League-gruppespillet, der de skal spille mot Barcelona, Manchester City og Borussia Mönchengladbach.