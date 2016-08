Det startet så bra og endte så forferdelig for Brann i Haugesund.

HAUGESUND - BRANN 3-2

Haugesund (BT): Her er vår oppsummering av vestlandsduellen Haugesund - Brann.

28. minutt: Alt lå til rette for en vakker fotballdag i Haugesund, med lettskyet vær og bra temperatur. Bortesvingen var fylt opp med røde fans som håpet at Brann skulle påføre Haugesund sitt andre hjemmetap for sesongen. Etter en tett og sjansefattig start med mange dueller tok Brann ledelsen litt ut av det blå etter 28 minutter. Fredrik Haugen slo en perfekt corner fra høyre som landet på hodet til Kristoffer Barmen, og han stanget Brann i ledelsen foran en stolt pappa på tribuneplass. De tilreisende hordene fra Bergen hadde fått en drømmestart, og snart skulle det bli enda mer å juble for.

29. minutt: Det gikk bare et drøyt minutt før Brann-festen ble løftet enda et nivå. Torgeir Børven hadde til gode å vise seg frem før han fikk kontroll på en lang ball ute til venstre. Debutanten viste utsøkte ferdigheter og slo et deilig innlegg, der Steffen Lie Skålevik kom stormende med et perfekt timet løp. Berøringen som sendte ballen videre, inn i nettet til 2-0, var fin og kontrollert. Jubelen var ektefølt, og på bortetribunen i motsatt ende kokte det nesten enda mer enn etter første mål. I de relativt få sekundene mellom Branns første og andre mål, rakk Haugesund å rope på straffespark. Dommeren lot den situasjonen passere. Litt senere, derimot...

35. minutt: Nå skjedde det svært mye. Haugesund hadde skapt null store sjanser, men etter 35 minutter fikk de et korrekt idømt straffespark etter holding av Sivert Heltne Nilsen i feltet. Trenersønnen ble belønnet med gult kort, og Haris Hajradinovic banket inn 1-2 bak Alex Horwath som gikk feil vei. Horwath var involvert igjen på overtiden av 1. omgang, da han så ut til å klumse bort ballen. Den endte til slutt hos William Ekong som banket inn 2-2 like før pausesignalet. Horwath ga dommerteamet en solid drittpakke på vei inn i garderoben, og Brann hadde grunn til å være skuffet på 2-2 ved halv tid.

78. minutt: Det var Kristoffer Barmen som satte fyr på Branns kveld, og det var han som kunne fått den gjenværende gnisten til igjen å bli en flamme, 12 minutter før full tid. Haugesunds forsvar var ikke limt godt sammen, og en av dem opphevet offsiden, da Orlov spilte Barmen alene med keeper. Javisst kom ikke ballen rullende perfekt, men Barmen burde kontrollert den bedre og sendt en avslutning i mål. I stedet klarte han å lobbe ballen utenfor. Tre minutter senere scoret i stedet Haugesunds Kristoffer Haraldseid på et nydelig frispark. Kampen endte 3-2 til hjemmelaget.

