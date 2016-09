Klubben er på bedringens vei, men er fortsatt avhengig av gaver fra Trond Mohn.

BRANN STADION: Torsdag sendte Brann inn sin økonomiske halvårsrapport til Norges Fotballforbund (NFF). BT har fått tilgang til tallene som viser at klubben fortsatt er i en prekær økonomisk situasjon.

- Vi er på ingen måte friskmeldt og vi er fremdeles i en krevende situasjon der vi må rapportere til NFF de neste halve årene. Vi må ha en enorm disiplin og holde kostnadene nede, sier Branns daglige leder, Vibeke Johannesen.

Fortsatt avhengig av Mohn-gaver

Klubben er som kjent fortsatt i rød sone, og Excel-arkene for de første seks månedene av 2016 viser at Brann fortsatt sliter økonomisk. Det er likevel fremgang å spore.

Foreløpig viser regnskapet et overskudd på 1,9 millioner kroner, mot 1,7 millioner kroner på samme tid i fjor. Siden høsten gir mindre inntekter enn i våren, ligger klubben ifølge Johannesen i rute til et budsjettert tap på minus 1,3 millioner kroner.

De vil fortsatt være avhengige av støtte fra eksterne bidragsytere som Trond Mohn, men det vil trolig være mindre en de 20 millionene klubben fikk i fjor.

- De totale bidragene per nå er mye lavere enn de har vært. Det er litt tidlig å kommentere hvor mye det blir til slutt, men det blir i hvert fall mindre enn i fjor. Vi er veldig takknemlig for den støtten vi har fått fra Mohn, Hardball og Softball, sier den daglige lederen.

Hun tror klubben trolig hadde måtte prioritert annerledes om denne støtten hadde uteblitt.

Ferdig med Norling-lønn

Her er de største avvikene fra budsjettet:

• Tidlig cup-exit – klubben budsjetterte med å komme til fjerde runde, men røk allerede i første runde mot Førde.

• Høyere anleggsutgifter – den kalde vinteren gjorde at varmeanlegget måtte stå på lengre enn normalt.

• Høyere lønnskostnader – til tross for nytt lønnssystem var utgiftene knyttet til lønninger større enn antatt i første halvår.

Disse utgiftene skal være i hundretusenkroners-klassen, men regnes ikke som problematiske å håndtere. Brann er også ferdig med å lønne den tidligere Brann-treneren Rikard Norling.

- Vi skal ikke tilbake

Johannesen har siden desember 2014 fungert som daglig leder i klubben. Hun innrømmer at det har vært en utfordrende tid.

- I fjor var det ekstremt krevende. Da visste vi ikke om vi skulle lage budsjett for eliteserien eller 1. divisjon. Det har vært mye som måtte gjøres, samtidig som vi har ønsket å bygge et godt fotballag, sier hun, og legger til:

- Det kan være en styrke for meg nå å ha startet i en såpass tøff situasjon. For vi skal ikke tilbake der vi har vært, slår hun fast.

Planen er å være ute av rød sone innen juni 2018 - altså innen to år.

Tilskuersnitt over budsjett

Til tross for den krevende økonomiske situasjonen er det altså lys i enden av tunnelen, ikke minst på grunn av støtten fra publikum.

- Det betyr «alt» at publikum stiller opp. Ikke bare fordi vi får et godt tilskuersnitt og når inntektene vi har budsjettert, men bedriftene kommer hit på grunn av publikum. I tillegg sier spillerne at det betyr noe for de sportslige resultatene, sier hun.

Tilskuersnittet – i det minste for betalte billetter – ligger godt over budsjett med rundt 12.000 solgte billetter. Dette inkluderer ikke Rosenborg-kampen, som kom etter innrapporteringen.

Må følge handlingsplanen

Til de mange supporterne som mener Brann burde prioritert annerledes har Johannesen en viktig beskjed:

- Vi kan ikke bruke penger vi ikke har. Mange sier vi skal gjøre sånn eller sånn, men vi kan ikke gjøre ting vi ikke har råd til, mener den daglige lederen.

Dermed må klubben fortsatt vise til handlingsplanen for å komme seg ut av NFFs røde sone.