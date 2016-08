Her er siste nytt fra Brann-leiren før nøkkelkampen.

Lørdag møtes Brann og Haugesund i det som er en kamp mellom lag nummer tre og fire på tabellen. Brann drar til nabofylket i sør med en tropp svekket av skader.

BT sender Ballspark direkte fra Haugesund før og etter kampen. Du kan også følge kampen direkte med Doddo.

Midtstopper Bismar Acosta er småskadet og står over kampen.

Deyver Vega hadde karantene sist kamp, men er ikke tilbake på laget, fordi han slitter med en strekk i låret.

Daniel Braaten sliter fremdeles med en strekk i leggen.

Gilli Rólantsson pådro seg hjernerystelse i sin Brann-debut sist helg. Den holder ham ute av spill lørdag.

Supervikaren Grønner

At Acosta ikke skal spille, betyr at Jonas Grønner kommer inn i stedet for ham. Grønner får sin syvende start for sesongen, og muligheten til å forbedre en sterk statistikk. I kampene 22-åringen har startet denne sesongen, har Brann bare sluppet inn tre mål. To borte mot Molde og ett borte mot Sarpsborg.

Hatakka startar mot Mjøndalen

Hemmeligheten bak Branns få skader

Branns kamp mot Haugesund er det siste før landskamper tvinger eliteserien til å ta pause. Det er positivt for Brann-lege Arne Instebø.

- Den pausen er kjærkommen for oss. Det er vanskelig å gi garantier for at spillerne med strekkskade skal være tilbake når pausen er over, men det er det vi jobber for. Når det gjelder Rólantsson, vil han bli klar i løpet av landslagspausen, sier Instebø.

Brann-spillerne drar til Haugesund allerede fredag, der de gjennomfører en lett treningsøkt kvelden for kvelden. En seier på Haugesund stadion vil øke avstanden ned til medaljerivalen fra to til fem poeng.

