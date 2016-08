AaFK hadde nok sjanser til å vinne, men måtte klare seg med kun ett poeng mot Sarpsborg 08. Det er ikke nok til å komme bort fra nedrykksplass.

Aalesund 2-2 Sarpsborg

Etter tapet mot Stabæk i forrige serierunde ramlet AaFK ned på nedrykksplass. Oppgaven før dagens møte med Sparsborg 08 på hjemmebane var dermed like enkel som den var vanskelig. Hardt arbeid, full fokus og tre poeng.

Stanget

NTB Scanpix

Det harde arbeidet ble forsøkt lagt ned, men fokus og tre poeng uteble. Lenge så det ut til at Sarpsborg skulle nekte de oransje det meste, men en sen scoring av Franck Boli gjorde det som så ut til å bli en helsvart aften pittelitt lysere.



AaFK gjorde tidvis noe de har slitt med i år: De skapte sjanser. Spesielt før hvilen. Men de sløste bort det meste. Slik laget etter hvert fremstod utover i den andre omgangen, med manglende kreativitet, dårlig uttelling på sjanser og etter hvert uten tro og glød, så fremstod de mer og mer som et lag som det også vil ligge der de ligger i dag når sesongen er over.

Rot i forsvar

AaFK skulle klemme til fra start, men som vi har sett så mange ganger før i år var det motstanderen som klarte å etablere et trykk fra start.



Det kom noen forvarsel, med rotete spill i de bakerste rekkene hos AaFK i åpningsminuttene. Noe som også har vært et problem hos de oransje i store deler av sesongen. Allerede etter ti minutter måtte de tåle konsekvensen av slikt rot.AaFK fikk ikke klarert i egen boks, til tross for at de hadde flere spillere ved ballen. Så skled Peter Orry Larsen, og ballen havnet hos Patrick Mortensen. Han dunket inn 1-0 til gjestene fra seks meter.

Fet svarte, til liten nytte

Bare to minutter senere var lagene like langt. På det som i realiteten var AaFKs første skikkelige angrep ble Adam Arnarason spilt fri på høyresiden. Han la inn, og Sondre Fet stupte mot ballen. Han styrte ballen helt opp i det lengste krysset, med det som er hans første scoring i eliteserien.



Etter scoringen fikk AaFK en ny start. I åpningsminuttene var det Sarpsborg som ville mest og som løp mest. Dette endret karakter etter Fets scoring. Men mens AaFK prøvde å trykke på for sjanser og scoring, så kom det i stede nok et mål imot.

AaFK stod veldig høyt med laget. Oddbjørn Lie var faktisk oppe og presser helt på Sarpsborgs dødlinje. Gjestene fikk tak i ballen og sendte i veg lang pasning i bakrom. Pål Alexander Kirkevold løp rett og slett fra Vito Wormgoor i en løpsduell som startet fem meter inne på deres egen banehalvdel. Alene med Andreas Lie satte han ballen enkelt forbi AaFK-keeperen.

Sleivet

Etter 1-2 la Sarpsborg seg svært lavt i banen. AaFK forsøkte, og både Edwin Gyasi og Fet kom til gode avslutningsmuligheter, men uten å lykkes. Gyasi sleivet fra meget god posisjon, mens Fets avslutning ble reddet av Arild Østbø med et tigersprang.



Dermed stod det 1-2 ved pause



I den andre omgangen prøvde AaFK å kjøre fra start, mens Sarpsborg la seg lavt med to kompakte firere. Det medført at vertene, uten kreativitet, ikke klarte å finne vegen gjennom den blåe muren.

Thrandrason prøvde, men. . .

Den største sjansen i omgangen til de oransje var det innbytter Aron Thrandarson som hadde. Men avslutningen han er egentlig et bilde på sesongen som har vært. Det ble upresist og til side for mål. Han dukket fint opp på bakerste stolpe, på et innlegg fra Gyasi. Men fra god posisjon endte skuddet like til side for mål.

To minutter senere prøvde islendingen seg igjen. Denne gangen fra 18 meter. Men igjen gikk avslutningen like til side for mål.

Boli utlignet

Mot slutten av omgangen så ville AaFK, men fikk ikke til. Mens Sarpsborg på sin side ikke ville noe særlig fremover. Men de fikk på sin side til å stenge døra til eget mål. Ikke det – AaFK evnet ikke spesielt å gjøre den jobben vanskelig for gjestene. Mange oransje stod stille. Når de løp så var det rett frem, og løpene kom sjeldent før pasningene var spilt. Alt dette ispedd svært mange upresise pasninger.



Men fotball er fotball. Når negativiteten var som størst, og like etter at Sarpsborg burde lagt på til 3-1, kom i stedet utligningen.



Som på 1-1 kom oppspillet langs høyresiden. Igjen var Arason nest sist på ballen. Denne gangen la han flatt inn, og innbytter Franck Boli styrte utligningen inn i Østbøs lengst hjørne.



AaFK prøvde å trykke på mot slutten, og blottla seg bakover. Andreas Lie berget poengene for de oransje med to superredninger i sluttminuttene. Fremover var det tilbake til tørke for AaFK, som dermed måtte klare seg med den ene poenget. Og fortsatt plass nest nederst på tabellen.