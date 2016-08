De er ute av Europa, men her hjemme er Rosenborg-dominansen total.

RBK fikk en ekkel nedtur mot Austria Wien, men i den hjemlige eliteserien går det unna som i glansdagene. Ni runder før slutt leder RBK med så mye som 12 poeng ned til Odd på 2. plass. Det er samme margin som Rosenborg vant seriegull med i fjor.

Fakta: Seiersmargin i eliteserien fotball på 2000-tallet 2016: Etter 21 runder: 12 poeng fra Rosenborg (50) til Odd (38) 2015: Etter 21 runder: 7 poeng fra Rosenborg (51) til Stabæk (44) Ved sesongslutt: 12 poeng fra Rosenborg (69) til Strømsgodset (57) 2014: Etter 21 runder: 6 poeng fra Molde (50) til Odd (44) Ved sesongslutt: 11 poeng fra Molde (71) til Rosenborg (60) 2013: Etter 21 runder: 2 poeng fra Rosenborg (45) til Strømsgodset (43) Ved sesongslutt: 1 poeng fra Strømsgodset (63) til Rosenborg (62) 2012: Etter 21 runder: Strømsgodset og Molde hadde 41 poeng Ved sesongslutt: 4 poeng fra Molde (62) til Strømsgodset (58) 2011: Etter 21 runder: 8 poeng fra Molde (44) til Rosenborg (36) Ved sesongslutt: 5 poeng fra Molde (58) til Tromsø (53) 2010: Etter 21 runder: 9 poeng fra Rosenborg (49) til Vålerenga (40) Ved sesongslutt: 7 poeng fra Rosenborg (68) til Vålerenga (61) 2009: Etter 21 runder: 8 poeng fra Rosenborg (49) til Molde (41) Ved sesongslutt: 13 poeng fra Rosenborg (69) til Molde (56) 2008: Etter 21 runder: 3 poeng fra Stabæk (42) til Tromsø (39) Ved sesongslutt: 6 poeng fra Stabæk (54) til Fredrikstad (48) 2007: Etter 21 runder: 6 poeng fra Brann (45) til Stabæk (39) Ved sesongslutt: 6 poeng fra Brann (54) til Stabæk (48) 2006: Etter 21 runder: 2 poeng fra Rosenborg (42) til Brann (40) Ved sesongslutt: 7 poeng fra Rosenborg (53) til Brann (46) 2005: Etter 21 runder: 3 poeng fra Vålerenga (44) til Start (41) Ved sesongslutt: 1 poeng fra Vålerenga (46) til Start (45) 2004: Etter 21 runder: 2 poeng fra Rosenborg (39) til Vålerenga (37) Ved sesongslutt: Rosenborg og Vålerenga endte på like mange poeng (48) 2003: Etter 21 runder: 14 poeng fra Rosenborg (52) til Bodø/Glimt (38) Ved sesongslutt: 14 poeng fra Rosenborg (61) til Bodø/Glimt (47) 2002: Etter 21 runder: 3 poeng fra Rosenborg (45) til Lyn (42) Ved sesongslutt: 6 poeng fra Rosenborg (56) til Molde (50) 2001: Etter 21 runder: 3 poeng fra Rosenborg (47) til Lillestrøm (44) Ved sesongslutt: 1 poeng fra Rosenborg (57) til Lillestrøm (56) 2000: Etter 21 runder: 9 poeng fra Rosenborg (46) til Viking (37) Ved sesongslutt: 7 poeng fra Rosenborg (54) til Brann (47) Fra 2009 var det 30 serierunder (16 lag). Før dette var det 26 runder (14 lag).

Også i 2009 var RBK suverene. Da vant de til slutt med 13 poeng ned til Molde. Rekorden i nyere tid er fra 2003, da RBK hadde 14 poengs margin ned til Bodø/Glimt. Da var det bare 26 serieunder mot dagens 30.

Fortsetter RBK som i samme spor resten av denne sesongen, kan rekorden fra 2003 bli slått (se fakta).

- Først og fremst må man gi honnør til Rosenborg for sesongen de hadde i fjor og den de har hatt i år. De har tatt posisjonen som Norges ledende lag, og det skyldes blant annet en tydelighet i arbeidet over lang tid, sier toppfotballsjef Nils Johan Semb i Norges Fotballforbund.

Semb glad for Brann-oppturen

Etter Rosenborgs 1-1-kamp mot Brann i Bergen forrige helg - der RBK var klart best - uttrykte TV 2s eksperter bekymring over at avstanden til lagene bak er så stor. Den problemstillingen ser også Semb.

- Jeg skulle gjerne ha sett at det var noen av lagene bak som utfordret sterkere. Oslo burde jo hatt et lag høyere oppe. Noe av det positive er at en klubb som Brann er tilbake og gjør det godt. Det er viktig for norsk fotball at de store byene som Oslo, Bergen og Stavanger er representert, sier toppfotballsjefen.

At interessen for norsk fotball knekker sammen som følge av RBK-dominansen, frykter ikke Semb.

- Interessen for norsk fotball er stor. Brann fylte sitt stadion sist helg. Potensialet er stort, sier Nils Johan Semb.

Her er tallknusernes dom

Norsk Regnesentral har regnet på sannsynligheten for seriegull. Med nesten en tredjedel igjen av sesongen er det 99,5 prosent sannsynlig at RBK tar et nytt seriegull. Odd har 0,2 prosent sjanse, mens tabelltreer Brann gis 0,1 prosent sjanse.

I bunn av eliteserien er det nå 99,6 prosent sikkert at Start rykker ned, viser beregningen (se under).

FAKTA: Sannsynlighet for seriegull:

1. Rosenborg 99,5 %

2. Odd 0,2 %

3. Brann 0,1 %

FAKTA: Sannsynlighet for topp 3:

1. Rosenborg 100,0 %

2. Odd 57,7 %

3. Brann 61,2 %

4. Haugesund 31,4 %

5. Sarpsborg 08 20,8 %

6. Strømsgodset 11,7 %

7. Molde 11,7 %

FAKTA: Sannsynlighet for direkte nedrykk:

1. Start 99,6 %

2. Aalesund 40,8 %

3. Stabæk 22,7 %

4. Bodø/Glimt 21,9 %

5. Lillestrøm 7,9 %

6. Tromsø 3,6 %

7. Vålerenga 3,1 %