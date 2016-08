KUNSTGRESS PÅ SLETTEBAKKEN: Arbeidet med kunstgress på Slettebakken er i gang, og i september kan de åpne banen. Idrettslaget Trane har ventet i rundt 15 år, i ventetiden har de mistet mange spillere. Årsaken til at de ikek har fått legge kunstgress, er at banene ligger på et gammelt avfallsdeponi. Det skulel fjernes først. Nå får de likevel gå i gang uten at det er fjernet, som en midlertidig løsning. FOTO: Roar Christiansen