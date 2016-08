Redder klubben fra stort underskudd.

Den svenske storklubben tjente grovt med penger da de gikk til Champions League i 2014 og 2015. Det økonomiske resultatet for 2015 ble oppgitt til å være 235 millioner i pluss.

Virkeligheten for klubben i dag er helt annerledes. Malmö kom ikke til noe europasluttspill, og ifølge Sydsvenskan er de i ferd med å få et underskudd på 25 millioner kroner i 2016.

Selger toppscoreren

Da kommer det godt med at israelerne i Maccabi Tel Aviv er så gira på islandske Vidar Örn Kjartansson at de er villige til å få Malmös underskudd til å forsvinne, og litt til.

Overgangssummen for den tidligere Vålerenga-spissen skal være på over 30 millioner kroner. Sjef i Malmö Håkan Jeppsson, sier til Sydsvenskan at de ikke er nødt til å selge spillere.

- Vi kommer til å få et ganske dårlig resultat i år, men vi har ikke noe behov for å selge spillere av den grunn. Vi fikk gevinster på 500 millioner kroner de siste to årene, så vi har økonomien under kontroll, sier han til Sydsvenskan.

- Meget glad

Svensken har vært lagkamerat med Magnus Wolff Eikrem og Jo Inge Berget i den svenske klubben, men drar nå til Maccabi Tel Aviv i Israel. Det bekrefter den israelske klubben på sin hjemmeside.

Kjartansson har skrevet under på en fireårskontrakt med klubben som har Jordi Cruyff, sønn av Johan Cruyff, som sportsdirektør.

- Jeg er meget glad for å skrive under for Maccabi Tel Aviv. Jeg vet at dette er den største klubben i Israel. Jeg vil takke lagkamerater og fans i Malmö, jeg hadde en fantastisk tid der, men nå begynner et nytt kapittel i min karriere, sa Kjartansson til Maccabi Tel Avivs hjemmeside.

26-åringen har scoret 14 mål i svensk eliteserie i år.