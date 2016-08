Avaldsnes tok full pott i kvalifiseringen og er klar for 16-delsfinale i kvinnenes mesterliga i fotball. - Dette har vi jobbet hardt for, sier trener Kent Michael Bøe.

Karmøy-laget vant også den siste kampen da finske PK-35 ble slått 2-0 søndag formiddag. Elise Thorsnes og Holmfridur Magnusdottir scoret målene før pause.

Avaldsnes ble dermed gruppevinner med tre seirer av tre mulige i sin kvalifiseringsgruppe. Fjorårets norske serietoer knuste tidligere i uken nordirske Newry City hele 11-0, mens Benfica fra Portugal ble slått 6-1.

- Ni poeng og full pott er vi veldig godt fornøyd med. Vi har hatt fine opplevelser og mye bra spill. Det er mye som har stemt for oss denne uken, men så har vi også jobbet hardt for dette, sier Avaldsnes-trener Kent Michael Bøe til NTB.

- I den første kampen så vi tidlig at vi var voldsomt mye bedre enn motstanderen. Benfica var tøffere teknisk, men vi vant fullt fortjent. I den siste kampen merket vi at PK-35 er et godt fotballag, selv om de produserte få sjanser, la han til.

Kontroll

Det er kun gruppevinnere som avanserer til 16-delsfinalene. Allerede før møtet med PK-35 var Avaldsnes langt på vei videre. Kun et skikkelig braktap ville ha spolert avansementet, og som ventet var det en syltynn teori.

Avaldsnes hadde full kontroll mot de finske jentene. Thorsnes ordne 1-0 da hun ble spilt alene gjennom med keeper av Maren Mjelde etter 24 minutter.

Ledelsen ble doblet tolv minutter senere. Magnusdottir dro seg forbi sin oppasser og dunket ballen i nettmaskene.

- Vi må nyte dette. Det er stort for klubben, meg personlig og spillerne at vi har tatt oss videre, sier Bøe.

Seriemester LSK Kvinner er direktekvalifisert for cupspillet, som starter i oktober.

Må spille i Haugesund

Avaldsnes skal spille hjemmekampen på Haugesund stadion. Det europeiske fotballforbundet (UEFA) ga ikke grønt lys for Avaldsnes Idrettssenter som hjemmearena.

- Det er en avgjørelse vi ikke liker. Haugesund har et fint stadion, men vi skulle helst spilt på Avaldsnes. Kravene er som de er, så det må vi bare akseptere, sier Bøe.

Siden det et første gang Avaldsnes deltar i mesterligaen, blir laget lavest seedet i trekningen 1. september. Det betyr at Avaldsnes må belage seg på tøff motstand i 16-delsfinalen.