For 30 år siden kunne en nordmann bli verdensmester i boksing.

Ikke bare store deler av norsk presse, men også store deler av det idrettsinteresserte norske folk gikk nærmest «av skaftet» på sensommeren og høsten i 1986. Det hele kulminerte i fjerde runde i ringen på Hilton Hotel i den amerikanske spillebyen midt i Nevada-ørkenen 6. september. Da hadde Spinks forsvaret VM-tittelen sin.

- Når jeg tenker tilbake, kan jeg ikke si annet enn at det absolutt var verd det. For meg og alle andre er det viktig å leve ut drømmene sine, sier Tangstad til NTB.

De ti minuttene i verdens desiderte søkelys staket ut kursen for resten av livet for Tønsberg-bokseren. Han ble superkjendis, utdannet seg på BI i Oslo, ble kommentator og programleder på TV og endte opp som direktør i eget firma i tilknytning til TV-selskapet MTG. Han skrev seg inn i idrettshistorien som den første nordmannen som bokset om VM-tronen i tungvekt, og en drøy generasjon senere er han fortsatt den eneste som har opplevd dette.

Nok var nok

Etter seks morsomme år og ti fantastiske og eventyrlige minutter i Las Vegas var boksingen over for Tangstad den hete kvelden i Las Vegas. Han bokset en god kamp og var godt med på notene i starten, men måtte i kanvasen i både tredje og fjerde runde. Det endte med at han fortalte dommer Richard Steele at han hadde fått nok.

- Jeg var i grunnen ferdig med boksingen før jeg gikk inn i ringen den lørdagskvelden. Jeg var akkurat blitt pappa for første gang, og da jeg tapte var en epoke over. Det eneste jeg tenkte på var å komme meg hjem og starte et nytt liv, forteller Tangstad.

- Selvsagt hadde det ikke blitt slik hvis jeg hadde vunnet, men jeg gjorde nå ikke det, og dermed gikk det veldig greit å legge boksingen og den profesjonelle karrieren bak meg, legger han til.

Han sier også til NTB at han nok hadde noen tanker om comeback, for han fortsatte å trene og holde formen ved like, men det gikk aldri så langt at det var i nærheten av å bli noe av.

Slitsomt og morsomt

- Det var mye ståhei rundt VM-kampen. Dessuten var det veldig hardt og tøft, men jamen var det mye moro også, erindrer Steffen Tangstad. Han forteller om sju uker i Las Vegas i trening med opp mot 40-45 grader i lufta.

- Det var en stor overgang fra den treningsleiren jeg kom fra på Hardangervidda, men det gikk seg til, forteller han.

Tangstad sier også at som europamester og inne blant de ti beste tungvekterne på rankingen, var han kvalifisert for VM-kamp, men han innrømmer også at han hadde den nødvendige flaksen til virkelig å få kontrakten.

Kjendisliv

Etterpå ble det mye TV-jobbing og til tider litt av et kjendisliv.

- Karrieren min ble ikke lang, bare seks år, og nå i ettertid må jeg innrømme at jeg er mer stolt at det boksekarrieren førte med seg med jobbing for TV-selskapet MTG enn det jeg fikk til i ringen.

Han endte også opp som dansekonge på TV 2 for ti år siden og sier han var mer nervøs for å danse på direktesendt TV enn han var før de tøffeste kampene han gikk i boksekarrieren.

- Jeg har fått vært med på mye, og det har bare vært positivt. Med hånden på hjertet kan jeg si at ingenting har vært negativt. Du kan jo bare seg på hvordan jeg bor, sier Tangstad som begynner å bli en voksen mann, men han er fortsatt ikke glemt.

- Her om dagen var det noen små guttunger som ringte på og ville ha autografen min, og stadig får jeg spørsmål om å være med på ting, både på TV og andre steder, sier bokselegenden til NTB.