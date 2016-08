Gode nyheter for Aksel Lund Svindal etter den stygge skaden.

- Vi sitter her i solveggen og er veldig godt fornøyde, sier fysioterapeut Håvard Moksnes til Aftenposten.

Det er gått ni-ti timer siden Aksel Lund Svindal tok sin første skitur etter uhellet i Kitzbühel for syv måneder siden. Målet med denne turen til Mellom-Europa var forsiktig å teste kneet for å finne ut om han kunne bli med resten av landslaget til samling i Sør-Amerika i starten av september.

- Det er ingenting som tilsier at han ikke skal det, slå Moksnes fast.

Fulgte også Jansrud

Samme mann var også med på opptreningen da Kjetil Jansrud kom tilbake etter sin korsbåndoperasjon i februar 2013. Ett år senere sto han øverst på seierspallen etter Super-G i OL i Sotsji. Jansrud var også på ski ca syv måneder etter at han ble operert.

- Utgangspunktet er omtrent det samme for Aksel siden det handler om en korsbåndskade. Men Aksels skade var litt hardere, det var mer energi i den. I tillegg var det en meniskskade. Derfor har vi bevisst holdt ekstra igjen med Aksel, blant annet ved at han gikk lenger på krykker etter operasjonen. For å si det slik: vi har vært godt på den sikre siden.

Tok det med ro

Aksel Lund Svindal kjørte slett ikke for fullt som i en vanlig utfor på fredagens trening. Det var forsiktig å føle seg frem.

- Vi var opptatt av om han ville få en reaksjon, om kneet ville hovne opp. Men siden han ikke har fått en slik reaksjon ennå, virker dette veldig lovende, sier fysioterapeuten.

- Det er ingen indikasjoner på at vi ikke skal følge den planen som er lagt, legger Moksnes til.

I den planen ligger et comeback i Lake Louise den siste helgen i november. Det er en bakke han trives svært godt og hvor han har tatt hele åtte verdenscupseire.

For Lund Svindal er VM i St. Moritz 6.-19. februar neste år det viktigste målet.

- Om det er noen som har vist at han kan komme tilbake på det aller øverste nivået igjen, så er det jo Aksel, sier alpinsjef Claus Ryste.

To ganger tidligere har Lund Svindal kommet tilbake etter alvorlige skader. Først etter det stygge fallet i Beaver Creek i 2007 der han bl.a. fikk en skade i setemuskulaturen.

Like før sesongstart i 2014 røk akillessenen i den venstre foten under ballek i Sölden. Da var han i realiteten borte en hel sesong, selv om han stile i VM i februar 2015 og tok to sjetteplasser. Men til forrige sesong var han tilbake for fullt og var verdens ledende fartsalpinist frem til uhellet i Kitzbühel.