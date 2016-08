Var plutselig på vei til Bergen vest i stedet for Landås.

Syklistene i Tour des Fjords nærmer seg nå målgang. Etter å ha syklet gjennom Bergen sentrum, skal de en tur oppom Landås før de etter hvert går i mål på Bryggen. Men da feltet krysset Puddefjordsbroen og skulle ta av til høyre mot Damsgårdsveien og over mot Løvstakksiden, gikk det helt galt. Store deler av hovedfeltet var på god vei inn i Damsgårdstunnelen som ville tatt dem til Bergen vest.

Da fadesen ble oppdaget, ble det bråstopp, og flere syklister falt idet snuoperasjonen startet.

Veien fortsatte videre over Landås og ned til sentrum. I en ekstra sløyfe gjennom Sandviken møtte syklistene rushtrafikken i Nye Sandviksvei, der alle nordgående busser kjører mens Bryggen er stengt.

TV 2s kommentatorer er langt fra imponert over arrangørene. De mer enn antyder at all trafikk i løypen burde vært stanset.

PAUL SIGVE AMUNDSEN

- Skjerp dere, bergensere, sa Johan Kaggestad i en klar oppfordring til neste års VM-arrangør.

Etter en jevn spurt inn mot Bryggen var det Leigh Howard som stakk av med seieren. Jesper Asselman ble nummer to.

Alexander Kristoff uttrykte stor frustrasjon over manglende merking av banen etter målgangen. Selv havnet han på 18. plass, fem sekunder bak vinneren.

Han mener han fikk sine sjanser ødelagt av feilnavigeringen. Han havnet helt bak i gruppe fire etter å ha kjørt feil

- Dette var merkelig, sa han til TV 2, og fikk spørsmål om det kan karakteriseres som en skandale.

- Ja, det var litt skandale når det ikke er klart hvor vi skal sykle, sa han.